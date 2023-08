Daniele Bossari torna in tv, martedì 22 agosto in onda la nuova stagione de Il Boss del Paranormal Daniele Bossari sarà al timone della nuova stagione de Il Boss del Paranormal. Gli episodi inediti si preannunciano da brividi.

A cura di Daniela Seclì

Daniele Bossari si prepara a tornare in tv. A partire da martedì 22 agosto, alle ore 21:25, torna Il Boss del Paranormal. L'appuntamento con i primi due episodi è su DMAX, canale 52. Come sempre, Daniele Bossari indagherà su fenomeni apparentemente inspiegabili, per svelarne le possibili cause.

Daniele Bossari conduce Il Boss del Paranormal

Nel corso della nuova edizione de Il Boss del Paranormal, gli spettatori potranno assistere a filmati inediti dedicati al mondo del soprannaturale. Martedì 22 agosto, alle ore 21:25 su DMAX, le prime puntate della nuova stagione. Il conduttore Daniele Bossari potrà avvalersi dell'aiuto degli esperti del PIT (Paranormal Investigation Team), che nel corso di ogni puntata riveleranno cosa hanno scoperto grazie alle loro indagini.

Il Boss del Paranormal, anticipazioni nuova edizione

Come già precisato, il tema di base del programma resterà l'affascinante mondo del paranormale, nel tentativo di dare spiegazioni plausibili a fenomeni apparentemente inspiegabili. Il comunicato ufficiale che annuncia l'inizio della nuova stagione svela anche alcune anticipazioni sui contenuti che gli spettatori vedranno:

Analizzando filmati catturati da telecamere di sorveglianza, smartphone o strumentazioni all’avanguardia, il ‘boss’ racconterà sia gli eventi più strani accaduti a livello internazionale, che i contributi inviati dai telespettatori italiani. Tra Ufo, cacciatori di spiriti, presenze oscure, castelli infestati, apparizioni lungo autostrade deserte, inquietanti avvistamenti del mondo animale, anche questa nuova stagione de Il Boss del Paranormal promette brividi assicurati!

Dunque non resta che attendere martedì 22 agosto, per assistere ai primi due episodi della nuova stagione de Il Boss del Paranormal. L'appuntamento è alle ore 21:25 su DMAX.