Ascolti tv martedì 22 agosto: chi ha vinto tra Il Dolce Profumo dell’Amore e Ophelia Gli ascolti tv di martedì 22 agosto 2023. I dati Auditel della prima serata, tra repliche, film, serie tv e programmi di approfondimento.

A cura di Ilaria Costabile

In queste ultime settimane che precedono l'inizio della nuova stagione televisiva, i programmi proposti dai vari palinsesti hanno attirato mediamente il pubblico che si è diviso tra film, alcune repliche e anche lo sport che, stando a quanto dimostrato dai dati Auditel, ha conquistato l'attenzione degli italiani, aggiudicandosi la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Il Dolce Profumo dell'Amore e Ophelia

Nella serata di ieri, martedì 22 agosto 2023, la messa in onda su Rai1 del film Il Dolce Profumo dell’Amore è stata vista da 1.923.000 spettatori segnando il 13.7% di share. Su Canale 5, invece, il film in prima visione Ophelia ha raccolto davanti al video 1.197.000 spettatori arrivando al 9.1% di share. Nessuna delle due proposte, però, si è aggiudicata il primo posto sul podio degli ascolti tv, dal momento che a conquistare la prima serata è stato, invece lo sport, che in media ha superato in termini di telespettatori sia Rai1 che Canale 5.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 l’appuntamento serale con i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest – in cui ha trionfato Gianmarco Tamberi – è stato visto da 2.395.000 spettatori segnando il 15.4% di share. Gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Bosnia Erzegovina hanno raccolto 1.731.000 spettatori con il 13.1% di share. Italia 1 con i preliminari di Champions League Rangers-PSV Eindhoven ha segnato 541.000 spettatori arrivando al 3.7% di share. Su Rai3 Filorosso è stata la scelta di 514.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Rete4 Il Collezionista ha catturato l'attenzione di 739.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 443.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Matrimonio a Quattro Mani è stato scelto da 373.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Palermo-Milano Solo Andata ha raccolto 320.000 spettatori con il 2.4% di share.