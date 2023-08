Ascolti tv martedì 1 agosto: chi ha vinto tra Hotel Portofino e Padre Pio Gli ascolti tv nella serata di martedì 1 agosto 2023. Il palinsesto tv ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, film e fiction: tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di martedì 1 agosto 2023, il palinsesto televisivo ha offerto un ventaglio di possibilità al pubblico, che ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, film e fiction tv. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction "Hotel Portofino" che aveva riscosso un certo successo da parte dei telespettatori, mentre Canale 5 ha optato per il film su Padre Pio in prima serata.

La sfida agli ascolti tv tra Rai1 e Canale 5

L'estate porta in tv alcune nuove produzioni televisive che, magari, durante l'anno non trovano il giusto spazio nel sempre pieno palinsesto tv. Ed ecco che, infatti, Rai1 ha proposto in prima visione la serie tv "Portofino" che in queste settimane, in cui si sono susseguiti i vari appuntamenti, ha incuriosito il pubblico della prima serata con la sua trama, gli intrighi e i segreti dei protagonisti. Il finale di stagione, però, è stato visto da 926.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Canale 5, invece, ha optato per la messa in onda di un film incentrato sulla vita di Padre Pio, qui interpretato da Sergio Castellitto e che, quando arrivò per la prima volta tv, riscosse un seguito incredibile. Nel film, oltre al noto attore e regista che ha vestito i panni del santo dai 30 agli 81 anni, si vedono anche Elio Germano, Piefrancesco Favino e Flavio Insinna. Il film ha conquistato il podio degli ascolti tv con 1.280.000 spettatori e uno share del 12.1%

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Notti in bianco, baci a colazione è stato visto da 761.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Italia1 l’ultima puntata di Battiti Live ha catturato davanti alla tv 1.270.000 spettatori pari all’11.7%. di share. Su Rai3 Filorosso è arrivato a 570.000 spettatori segnando il 4.6% di share. Su Rete4 East New York debutta incuriosendo 561.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 In Onda Estate – Prima Serata ha raggiunto 651.000 spettatori e il 4.7% di share. Su Tv8 Balla coi lupi è stato visto da 310.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Torno indietro e cambio vita ha interessato 328.000 spettatori con il 2.4% di share.