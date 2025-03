video suggerito

Dandy lascia Amici 24 all’improvviso a un passo dal Serale, cosa è successo al ballerino Dandy Cipriano ha lasciato Amici 24 a un passo dal Serale per un problema fisico che gli impedisce di ballare. Nessuna spiegazione più precisa è stata data. Ecco come è avvenuta la sua eliminazione, cosa è successo in Casetta e il percorso del ballerino nella scuola. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dandy Cipriano ha lasciato Amici 24 a un passo dal Serale. La notizia, annunciata nel daytime di giovedì 20 marzo, è arrivata all'improvviso. Il ballerino è stato costretto ad abbandonare il talent per un problema fisico che gli impedisce di ballare. Nessuna spiegazione più precisa, però, è stata data. Ecco come è avvenuta la sua eliminazione, cosa è successo in Casetta e il percorso del ballerino nella scuola.

Perché Dandy è stato eliminato da Amici 24

"Dandy deve lasciare Amici a causa di un problema che gli impedisce di ballare". È questa la comunicazione che la produzione ha dato al ballerino e ai compagni durante il daytime del 20 marzo. Una notizia che è arrivata inaspettata, almeno per i telespettatori da casa, visto che la clip precedente mostrava l'allievo mentre entrava per la prima volta nello studio del Serale. Aveva anche ricevuto un videomessaggio da parte della famiglia, che lo aveva incoraggiato in vista del nuovo percorso da iniziare. Dandy era scoppiato in lacrime per l'emozione, pronto a mettersi alla prova con l'ultima fase del talent e, perché no, anche a giocarsi la vittoria.

Poi l'arrivo della notizia, da parte della produzione, che ha cambiato ogni cosa. Nessun dettaglio è stato dato riguardo l'infortunio che l'ha colpito, così come al ballerino non è stata data la possibilità di tornare di nuovo nella scuola di Amici il prossimo anno, a differenza di quanto successo in passato ad altri ballerini. È il caso di Alessio lo scorso gennaio, ma guardando alle precedenti edizioni anche di Mattia Zenzola e Andreas Muller (entrambi poi vincitori). Dandy è scoppiato in lacrime facendo fatica a realizzare quanto accaduto. "Ma come è possibile, non è reale", le sue parole. Ha poi salutato i compagni e lasciato la Casetta.

La reazione dei fan all'eliminazione di Dandy

L'eliminazione di Dandy da Amici 24 ha sconvolto i fan del ballerino e del programma. Sui social, il post che annunciava la sua eliminazione ha ricevuto migliaia di commenti in poco tempo. In molti hanno ritenuto ingiusto il suo abbandono sia per le modalità che per le tempistiche. "L'uscita più ingiusta. Il ragazzo più umile che sia passato da lì", "La persona più educata mai vista ad Amici, sto affogando nelle lacrime", sono alcuni dei commenti che si leggono. Altri invece sottolineano il fatto che, nel suo caso, non ci sia stato nessun confronto con la conduttrice Maria De Filippi o con la sua prof Deborah Lettieri, come è avvenuto per altri allievi: "Mi dispiace non aver visto nessuno della produzione, insegnante o la stessa Maria rassicurare Dandy garantendogli l'ingresso l'anno prossimo. Che delusione".

Alcuni dei commenti sotto il post dell'uscita di Dandy da Amici

Il percorso di Dandy ad Amici 24

Dandy Cipriano era entrato ad Amici a programma iniziato, lo scorso novembre, dopo aver vinto la sfida anticipata contro la ballerina Rebecca seguita da Deborah Lettieri (diventata poi la sua insegnante). Specializzato in hip hop, prima del talent aveva fatto parte del cast del programma Viva Rai2 condotto da Fiorello e, oltre a essere ballerino, era anche coreografo e insegnante. Da sempre piuttosto riservato e timido, inizialmente ha fatto fatica ad aprirsi con i compagni per paura di essere un peso agli occhi degli altri. Una volta si era sfogato in sala prove con Giulia Stabile, rivelandole le sue paure: "Cerco sempre di non dare fastidio, penso sempre che agli altri non fregherà niente di sapere perché sto male". Lo scorso 9 marzo, durante la puntata del pomeridiano, aveva ricevuto la maglia d'oro per il Serale. Poco dopo aveva parlato con i genitori, che si erano congratulati con lui. Faceva parte della squadra capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli.