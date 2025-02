Dandy Cipriano si commuove con Giulia Stabile ad Amici: “Vorrei qualcuno con cui parlare del mio passato”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Fermo a causa di un infortunio, il ballerino Dandy Cipriano si è confidato con Giulia Stabile ad Amici. Il ragazzo, 22 anni nato e cresciuto a Roma da genitori di origini filippine, coltiva fin da piccolo l'amore per la danza, ma nasconde delle fragilità legate al suo passato che ha confidato alla professionista. Il confronto tra loro è andato in onda nella puntata del pomeridiano di Amici di oggi, venerdì 14 febbraio.

Lo sfogo di Dandy con Giulia Stabile ad Amici

Dopo alcune prove in sala da ballo, il ragazzo si è lasciato andare a un lungo sfogo con Giulia Stabile: "Tante volte avrei bisogno di parlare con un compagno per sfogarmi di qualsiasi cosa, come il mio passato o la mia famiglia. Però non ci riesco, non riesco a prendere quel compagno e dirglielo, come inizio la conversazione? Quello mi è difficile. Cerco sempre di non dare fastidio, penso sempre che agli altri non fregherà niente di sapere perché sto male", le parole del ragazzo.

Giulia Stabile è rimasta molto colpita da quanto dichiarato dal ballerino e gli ha risposto: "Ma tu non lo sai, non lo puoi sapere finché non ci provi, ci sono delle persone che possiamo riconoscere che sono interessate al nostro bene perché esistono, possono essere i nostri genitori o magari un'altra persona che ci è amica, o anche io in questo momento". La ragazza, poi, gli ha chiesto se avesse mai provato a chiedere aiuto ai suoi genitori: "Mai. Vorrei parlare tanto con i miei da un lato, perché con loro non l'ho mai fatto, non abbiamo mai parlato", la risposta.