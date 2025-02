video suggerito

Raffaella in lacrime per l'infortunio, l'abbraccio con Mattia Zenzola: i due erano partner prima di Amici Momento di crisi ad Amici 24 per Raffaella. La ballerina si è infortunata prima del Serale ed è scoppiata in lacrime. Così ha chiesto di poter incontrare Mattia Zenzola, ex vincitore, ballerino professionista e in passato anche suo partner di ballo fuori dalla scuola. I due sarebbero anche stati una coppia.

A cura di Elisabetta Murina

Momento di crisi ad Amici 24 per Raffaella. La ballerina si è infortunata prima del Serale ed è preoccupata che questo possa compromettere la sua possibilità di accedere alla fase finale del talent. Come si è visto nel daytime del 26 febbraio, è scoppiata in lacrime e ha chiesto di poter incontrare il ballerino Mattia Zenzola, ex vincitore e in passato anche suo partner di ballo fuori dalla scuola.

Raffaella in crisi ad Amici, l'abbraccio con Mattia Zenzola

Raffaella è ferma per un lieve infortunio al piede e sta vivendo un momento di crisi, preoccupata di non riuscire ad accedere al Serale visto il poco tempo rimasto e le sue condizioni fisiche. Così, la ballerina ha chiesto di poter incontrare il professionista Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici, che in prima persona ha vissuto un infortunio che l'ha costretto ad abbandonare la scuola. L'anno successivo è poi tornato come allievo e ne è uscito vincitore.

"Perché stai così?", gli ha chiesto subito lui. "Tutto volevo che succedesse tranne che questo. Non so come va a finire con il piede, mi hanno detto che non è niente di grave, spero di poter continuare a ballare nella prossima puntata. È stata una caduta stupida, stavo scendendo un gradino", ha risposto la ballerina in lacrime. "Devi essere forte. Cerca di pensarci il meno possibile. Non devi piangere, fammi questa promessa, guarda le cose positive. Devi guardare avanti e pensare a cosa fare da ora in poi", l'ha incoraggiata Mattia abbracciandola.

Il rapporto tra Mattia Zenzola e Raffaella

Raffaella è entrata nella scuola di Amici meno di un mese fa come ballerina. In realtà, la nuova allieva conosce già il professionista Mattia Zenzola. I due sono stati per anni partner di ballo latino americano e la loro collaborazione artistica si sarebbe trasformata anche in una relazione. "Quando ho cominciato a ballare con lui avevo 12 anni e lui 16. Ci siamo anche innamorati per un periodo, nonostante eravamo molto piccoli. Dopo l’infortunio di Mattia abbiamo deciso di separarci come partner", aveva raccontato lei in un'intervista al Correre della Sera dopo la vittoria del ballerino ad Amici.