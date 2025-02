video suggerito

Il confronto tra Alessia e Raffaella ad Amici dopo gli screzi per Luke: "Per un ragazzo, non ne vale la pena" Dopo la rottura con Alessia, Luke si era avvicinato a Raffaella ad Amici 24, scatenando una forte reazione da parte della ballerina. Tra le due ragazze, però, nelle ultime ore c'è stato un chiarimento: "Non posso sabotarmi il percorso per un ragazzo".

A cura di Sara Leombruno

Dopo la rottura con Alessia ad Amici 24, Luk3 si era avvicinato a Raffaella, causando una forte reazione da parte della ballerina. Nelle ultime ore, le due ragazze hanno avuto un chiarimento, per cercare di ristabilire un clima più sereno all’interno della casetta e durante le lezioni. Essendo entrambe ballerine di latino, la convivenza e il percorso nel talent sarebbero stati complicati senza un confronto.

Il confronto tra Alessia e Raffaella

Dopo essersi confrontata con Nicolò, Raffaella ha chiesto ad Alessia di parlare da sole. Mentre le due si allontanavano per il confronto, però, Luk3 le ha intercettate, ma la ballerina l'ha fermato subito: “Non dobbiamo giustificarci con te, scusami”. Quando sono rimaste sole, Raffaella ha iniziato scusandosi per la sua incoerenza nei confronti di Luk3, ammettendo che la freddezza con Alessia la stesse mettendo a disagio:

Io ad oggi non penso di iniziare una relazione con lui. Tu mi dici da ora a un mese, due mesi, tre mesi, io non so cosa succederà. Non ti dico no impossibile, ma come può essere che mi innamoro di un altro. Non lo so, ma non sono qui per farmi la relazione. Io non l’ho fatto con cattiveria perché non avrei motivi per venirti contro.

Alessia ha ascoltato con attenzione e ha spiegato quanto fosse difficile vedere Luk3 così vicino a un’altra ragazza, appena pochi giorni dopo la loro rottura: “Neanche a me va di vivere una situazione di disagio. Stare male e sabotarmi il percorso non è giusto per me stessa, perché per un attimo ho proprio dimenticato per quanti anni l’ho provato e quanto l’ho voluto, per un ragazzo. Da me, se vedi un po’ di freddezza, l’unica cosa che ti posso dire è di comprenderla un po’. Ma lo sai che se ti serve qualcosa io sono sempre disponibile”. Dopo il confronto, le due si sono abbracciate, in un momento di distensione e comprensione reciproca.