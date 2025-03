video suggerito

Amici 24, al serale SenzaCri e Dandy: gli altri allievi ancora in bilico Altre due maglie del serale consegnate ad Amici24. Si tratta di quella data a Dandy per il ballo, unico a non aver ancora superato l’esame dei professori e SenzaCri, prima classificata nella gara canora della puntata. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'ultima puntata pomeridiana di Amici, alcuni allievi rimasti in bilico per il serale, si trovano a dover conquistare la maglia che li farà accadere alla fase finale del programma, in cui potranno ambire anche alla vittoria del talent show. Ecco chi è riuscito a superare le ultime prove e, quindi, sarà tra i protagonisti dei prossimi sabato sera di Canale 5.

SenzaCri conquista la maglia per il serale

La prima fase della puntata di Amici di domenica 9 marzo, si è aperta con una gara di canto tra coloro che, per svariati motivi, non hanno conquistato l'agognata maglia dorata. A giudicare le esibizioni sono stati chiamati Fedez e Noemi, che hanno attribuito i voti ad ogni performance e chi avrebbe raggiunto il primo posto nella classifica, sarebbe stato poi giudicato dai professori a cui spettava l'esito finale. È stata SenzaCri a raggiungere la cima e quindi si è esibita per prima, provando a convincere Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che nei precedenti appuntamenti pomeridiani avevano espresso qualche perplessità sul percorso della giovane cantautrice. Dopo essersi esibita con due brani, è Zerbi su richiesta di Lorella Cuccarini a dire la sua:"Per me è andata decisamente meglio, questa esibizione per me dimostra che merita il serale". Chi sembrava dovesse essere in forse, Anna Pettinelli, stupisce SenzaCri, convinta che non avrebbe superato la prova: "Io ti preferisco nei brani in cui sei più dritta, senza vocalizzi. Io ti volevo all’inizio di questa avventura e non ho mai smesso di volerti, per me è un grande sì".

Dandy accede al serale dopo l'infortunio

Dopo aver fatto spostare tutti gli allievi che hanno conquistato la maglia nelle puntate precedenti, compresa SenzaCri, in casetta, è arrivato il momento di far esibire gli altri che ancora non sanno quale sarà il loro destino. A decretare il passo verso il serale saranno le votazioni, unanimi, dei professori che dovranno scriverle su un foglietto messo poi in una busta. Il primo ad esibirsi è Dandy, l'unico di ballo rimasto. "Sono molto contenta che dopo l'infortunio riesca a sostenere questo esame" dice Deborah Lettieri, insegnante che ha seguito il percorso di Dandy, che si esibisce in due coreografie. Il ballerino è riuscito a conquistare l'attesa maglia e, quindi, sarà uno degli allievi del prossimo serale di Amici.