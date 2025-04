Damiano Carrara in lacrime a Verissimo con sua figlia Daphne: “Mi ha cambiato la vita”

video suggerito

Damiano Carrara è protagonista della puntata di Verissimo in onda sabato 12 aprile. Il noto pasticcere si commuove nel vedere le immagini della sua famiglia e della sua piccola Daphne, nata

Damiano Carrara commosso: "Mi succede quando si parla della mia famiglia"

Il video racconto della sua carriera e della sua vita privata fa commuovere Damiano Carrara. "Mi succede quando si parla di casa, di quello che ho fatto, della mia famiglia, della mia bimba e di mia moglie" spiega il pasticcere. Prima di raggiungere il successo attuale ha fatto notevoli sacrifici: "Ho sempre cercato quello che non avevo. Mi sono sempre fatto in quattro per dare un futuro migliore a me e alla mia famiglia. Ho sempre voluto ricambiare l'amore che mi è stato dato". E ancora: "Avevo 23 anni quando ho aperto il primo negozio con mio fratello. È stato difficile. Mio padre venne negli Stati Uniti ad aiutarci. Lì siamo diventati famosi per le fritelle con la crema". È convinto che "non si arrivi mai", ma è riuscito a togliersi qualche soddisfazione. Ammette con grande sincerità che sua moglie Chiara Maggenti e la figlia Daphne hanno cambiato la sua vita.

Damiano Carrara e l'amore per sua moglie Chiara Maggenti

Dall'amore tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti, marito e moglie dal 2022, è nata Daphne. "È una bambina molto buona" sono le parole di Chiara. "È la cosa più bella che mi sia mai successa. La sto vivendo nella miglior maniera possibile. Ogni giorno che torno a casa è una scoperta nuova. Noi e i nonni siamo innamorati pazzi di lei" confessa lo chef. Alla domanda su come si sia trasformato il loro rapporto, risponde Maggenti: "È un momento magico. La nostra coppia è cambiata, si è evoluta in una famiglia a tre. È sempre più bello. Abbiamo sempre voluto diventare genitori, ce lo siamo detti fin da subito". Damiano ribadisce che la nascita della sua prima figlia è stata "l'emozione più bella della vita", ma non esclude in futuro la possibilità avere altri figli: "Vedremo cosa ci riserva il futuro".