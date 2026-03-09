Da Helena Prestes a Paola Caruso e Chiofalo: perché alcuni vip hanno condiviso su Instagram una volpe o un leone

Diversi personaggi del mondo social e dello spettacolo, creator ed ex concorrenti di reailty, hanno condiviso su Instagram l’emoji di una volpe o di un leone, cambiando addirittura la loro immagine del profilo. Non si tratta di una coincidenza ma c’è una spiegazione ben precisa e c’entra un nuovo programma.

Nella giornata del 9 marzo diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da creator ad ex concorrenti di reality, hanno pubblicato sul loro profilo Instagram l'emoji di una volpe o di un leone. Non si tratta di una coincidenze ma di un indizio preciso per annunciare la loro partecipazione a un programma. Ma di cosa si tratta? E perché proprio questi animali?

Cercando il profilo Instagram di nomi come Helena Prestes, Valerio Scanu, ma anche l'ex coppia di Temptation Island Jenny Guardiano e Tony Renda, Edoardo Tavassi e Matteo Diamante, si può vedere come abbiano cambiato la loro immagine principale con l'emoji di una volpe. Altri invece, come Francesca Cipriani, Antonella Mosetti o Imma Battaglia, hanno usato quella del leone. Si tratta di uno spoiler della loro partecipazione al nuovo reality targato Amazon Prime Video e dal titolo The Fifty.

Come aveva già anticipato Fanpage.it alcuni mesi fa, in primavera prenderà il via su Amazon Prime Video un nuovo programma che vedrà 50 componenti sfidarsi in prove di diverso tipo, sportive, di abilità e di strategia, suddivisi in squadre. Le riprese si sono svolte lo scorso settembre in un castello. Il montepremi finale è di 50mila euro e potrebbe essere vinto da un solo concorrente. Gli animali- volpe, leone, cane e coniglio, rappresentano le maschere che verrano indossate e che affiancheranno il frontman, il leone dorato.

Il meccanismo e la raffigurazione sembrano ricordare molto quello della serie Netflix Squid Game, con il Frontman mascherato, i Vip con altrettante maschere, le guardie con le tute rosa e i concorrenti con quelle verdi numerate. Sui canali social della piattaforma streaming è stato mostrato il volto del Leone e l'invito a trovare "volpi e leoni".

Ma chi ci sarà nel cast? Al momento non è ancora stata svelata la lista completa dei 50 partecipanti al reality, così come non c'è una data ufficiale di uscita, tuttavia dai profili social e dalle informazioni circolate finora è possibile individuare diversi nomi che prenderanno parte: Helena Prestes, Valerio Scanu, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Valerio Mazzei, Sespo, Alex Caniggia, Francesca Cipriani, Federico Fashion Style, Edoardo Tavassi, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci (in passato ex fidanzati), Antonela Mosetti, Maika Randazzo, Alessia Pascarella, Tony Renda e Jenny Guardiano (anche loro ex coppia), Paola Caruso, Matteo Diamante e Il Musazzi.

Tra i nomi potrebbero esserci anche quello di Antonella Elia, Floriana Secondi, Mila Suarez e Shaila Gatta, che però per il momento non hanno condiviso nessuna emoji. In aggiunta si vocifera anche la partecipazione di Nicole Pallado, Gianmarco Zagato e Paolo Noise, che hanno pubblicato il simbolo del leone e della volpe.