Al via Pechino Express 2026, chi sono le coppie concorrenti

Giovedì 12 marzo debutta Pechino Express 2026. L’itinerario di quest’anno si sviluppa tra Indonesia, Cina e Giappone per un totale di oltre 5.400 chilometri. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca: ecco chi sono i concorrenti che formano le 10 coppie in gara.

La nuova edizione di Pechino Express parte il 12 marzo in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Il formato della gara rimane invariato: le dieci coppie partecipanti devono percorrere l'itinerario stabilito con la dotazione di un solo euro al giorno a persona e uno zaino con lo stretto necessario. Il percorso di questa stagione tocca Bali e Java in Indonesia, attraversa il territorio cinese toccando Shanghai e Nanchino, per poi concludersi in Giappone con l'ultima tappa a Kyoto. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati che seguiranno i viaggiatori nei diversi Paesi: Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda.

Ecco l'elenco delle dieci coppie che compongono il cast di questa edizione: