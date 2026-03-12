Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Al via Pechino Express 2026, chi sono le coppie concorrenti

Giovedì 12 marzo debutta Pechino Express 2026. L’itinerario di quest’anno si sviluppa tra Indonesia, Cina e Giappone per un totale di oltre 5.400 chilometri. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca: ecco chi sono i concorrenti che formano le 10 coppie in gara.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La nuova edizione di Pechino Express parte il 12 marzo in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Il formato della gara rimane invariato: le dieci coppie partecipanti devono percorrere l'itinerario stabilito con la dotazione di un solo euro al giorno a persona e uno zaino con lo stretto necessario. Il percorso di questa stagione tocca Bali e Java in Indonesia, attraversa il territorio cinese toccando Shanghai e Nanchino, per poi concludersi in Giappone con l'ultima tappa a Kyoto. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati che seguiranno i viaggiatori nei diversi Paesi: Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda.

Ecco l'elenco delle dieci coppie che compongono il cast di questa edizione:

  • Gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni): attori comici napoletani, legati da una lunga collaborazione professionale in teatro, cinema e televisione.
  • I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino): lei è la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, attiva come influencer; lui è un video designer e videomaker.
  • Le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo): Jo Squillo, cantautrice e attivista, partecipa insieme alla modella e DJ Michelle Masullo, definita sua figlia elettiva.
  • I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens): entrambi atleti olimpici; lei è stata due volte campionessa mondiale di salto in lungo, lui è stato uno sprinter per la nazionale belga.
  • I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli): artisti appartenenti alla nuova scena rap e trap italiana che hanno collaborato recentemente a progetti comuni.
  • Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini): Basalari è un imprenditore nel settore dell'intrattenimento e influencer; Vizzini è stata Miss Universo Italia nel 2020 e volto televisivo.
  • I Comedian (Tay Vines e Assane Diop): entrambi attivi nella stand-up comedy, hanno iniziato il loro percorso attraverso la pubblicazione di video sui social network.
  • I Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga): figure di rilievo sui social media; Maino si occupa di moda e lifestyle, Stanga è noto per i suoi contenuti comedy e POV.
  • Le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani): coppia formata da madre e figlia; De Laurentiis è attrice e conduttrice, Catalani è una studentessa di recitazione.
  • Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano): sorelle di origine argentina che lavorano come modelle; Candelaria è anche DJ, mentre Camila è stata Miss Argentina.
Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
È morta Enrica Bonaccorti, aveva 76 anni: era malata di tumore al pancreas
Il racconto della malattia in tv: "Voglio seguire l'esempio di Eleonora Giorgi"
Diceva: "Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza"
Non tutti sanno che Enrica Bonaccorti ha scritto La lontananza e Amara terra mia con Modugno
Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Caterina Balivo, tutti i ricordi: "Un pezzo della nostra vita"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views