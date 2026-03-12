video suggerito
Al via Pechino Express 2026, chi sono le coppie concorrenti
Giovedì 12 marzo debutta Pechino Express 2026. L’itinerario di quest’anno si sviluppa tra Indonesia, Cina e Giappone per un totale di oltre 5.400 chilometri. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca: ecco chi sono i concorrenti che formano le 10 coppie in gara.
A cura di Sara Leombruno
La nuova edizione di Pechino Express parte il 12 marzo in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Il formato della gara rimane invariato: le dieci coppie partecipanti devono percorrere l'itinerario stabilito con la dotazione di un solo euro al giorno a persona e uno zaino con lo stretto necessario. Il percorso di questa stagione tocca Bali e Java in Indonesia, attraversa il territorio cinese toccando Shanghai e Nanchino, per poi concludersi in Giappone con l'ultima tappa a Kyoto. Alla conduzione torna Costantino della Gherardesca, affiancato da tre inviati che seguiranno i viaggiatori nei diversi Paesi: Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda.
Ecco l'elenco delle dieci coppie che compongono il cast di questa edizione:
- Gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni): attori comici napoletani, legati da una lunga collaborazione professionale in teatro, cinema e televisione.
- I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino): lei è la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, attiva come influencer; lui è un video designer e videomaker.
- Le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo): Jo Squillo, cantautrice e attivista, partecipa insieme alla modella e DJ Michelle Masullo, definita sua figlia elettiva.
- I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens): entrambi atleti olimpici; lei è stata due volte campionessa mondiale di salto in lungo, lui è stato uno sprinter per la nazionale belga.
- I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli): artisti appartenenti alla nuova scena rap e trap italiana che hanno collaborato recentemente a progetti comuni.
- Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini): Basalari è un imprenditore nel settore dell'intrattenimento e influencer; Vizzini è stata Miss Universo Italia nel 2020 e volto televisivo.
- I Comedian (Tay Vines e Assane Diop): entrambi attivi nella stand-up comedy, hanno iniziato il loro percorso attraverso la pubblicazione di video sui social network.
- I Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga): figure di rilievo sui social media; Maino si occupa di moda e lifestyle, Stanga è noto per i suoi contenuti comedy e POV.
- Le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani): coppia formata da madre e figlia; De Laurentiis è attrice e conduttrice, Catalani è una studentessa di recitazione.
- Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano): sorelle di origine argentina che lavorano come modelle; Candelaria è anche DJ, mentre Camila è stata Miss Argentina.
