Curioso al Tg5 delle 8: la giornalista Veronica Gervaso intervista il marito Carlo Bonomi Coincidenza curiosa al Tg5 delle 8: la giornalista Veronica Gervaso intervista suo marito, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Succede tutto al Tg5 delle 8. Durante un servizio di resoconto sull'ultimo World Economic Forum di Davos, la giornalista Veronica Gervaso ha intervistato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, suo marito. La coincidenza non è sfuggita al puntualissimo Dagospia che ha commentato: "Questa intervista è da Pulitzer".

Cosa è successo

La conduttrice del telegiornale ha passato la linea a Veronica Gervaso: "E ora andiamo alla World Economic Forum di Davos dove ieri si è parlato delle misure per cercare di mitigare i rincari energetici. Ma ci dice tutto la nostra inviata da Davos, Veronica Gervaso". Dall'altro lato, Veronica Gervaso accoglie con una lunga premessa che si conclude così: "Nonostante gli scenari cupi si vedono segnali positivi, ma sentiamo tutto nel servizio…". E nel servizio, la giornalista del Tg5 intervista suo marito Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria. Una coincidenza abbastanza singolare.

Chi è Carlo Bonomi

Carlo Bonomi è il presidente di Confindustria dal 20 maggio 2020. È un imprenditore nato a Crema, specializzato nel settore biomedico. Già nel 2017 è stato nominato presidente di Assolombarda. È sposato con la giornalista Veronica Gervaso dal 2020.

Chi è Veronica Gervaso

Nata a Roma, nel 1974. Veronica Gervaso è la figlia del giornalista e scrittore Roberto Gervaso, con cui era profondamente legata. Dal 1995 è al Tg5, assunta nella redazione politica sotto la direzione di Enrico Mentana. Nel 1999 passa alla redazione della ABC, a New York, per poi rientrare al Tg5 nel 2003. In tutti i suoi anni di carriera al Tg5 ha alternato conduzione e ruolo di inviata tra i vari progetti della redazione: Tg5 minuti, il canale all news di TgCom24 e il Tg5 Prima Pagina. Dal matrimonio precedente con Filippo Moschini, Veronica Gervaso ha avuto tre figli: Tommaso, Jacopo e Leandro.