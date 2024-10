video suggerito

Cristiano Malgioglio perde la pazienza a con la giuria a Tale e Quale Show: "Me ne vado" A Tale e Quale Show una piccola incomprensione sembra portare Malgioglio a perdere la pazienza, prima che Conti risistemi le cose. Dopo l'uscita di Loretta Goggi e l'arrivo di Alessia Marcuzzi, il programma storico di Rai1 sta cercando un nuovo assetto.

A cura di Andrea Parrella

Se Cristiano Malgioglio abbia conosciuto almeno una volta un grande personaggio di Hollywood o una star della musica, è una sorta di tormentone di Tale e Quale Show. Nella puntata dell'11 ottobre è stata la volta di Madonna, Mick Jagger e Tina Turner e Malgioglio, naturalmente, ha rivendicato gli incontri con tutti, lanciandosi in elogi e biografia di tutti, ricordando aneddoti vissuti insieme a loro. La cosa è diventata, manco a dirlo, il ritornello della serata, ma Malgioglio per qualche istante pare non prenderla bene, si alza a finge di andarsene, prima che Conti intervenga: "Ma io me ne vado da questo programma".

La reazione di Malgioglio

È successo alla fine dell'esibizione in cui Kelly Joyce ha imitato Tina Turner, confermando di essere la potenziale vincitrice di questa edizione di Tale e Quale Show. Terminata l'esibizione la parola arriva a Malgioglio, che invece una somiglianza non l'ha vista. "Io l'ho conosciuta Tina Turner". All'ennesima reazione ironica di Panariello, Marcuzzi e la quarta giurata Geppi Cucciari, si è alzato spazientito: "Ma io me ne vado via da questo programma", per poi aggiungere: "In cinquant'anni di carriera io ho conosciuto il mondo".

Conti è intervenuto subito, scherzando: "Altro che 50, sono 70 anni" e facendo sorridere Malgioglio, che pure è parso leggermente infastidito. Poi ha ripreso il suo racconto su Tina Turner e all'ennesimo aneddoto il conduttore gli ha detto: "Ce l'avevi già raccontato una volta". La situazione si è distesa immediatamente, perché in fondo Tale e Quale si basa sullo sfottò e non sul litigio, ma in diversi momenti della stasera è sembrato mancare un pizzico di sintonia tra le parti.

Alesia Marcuzzi per il dopo Loretta Goggi

La nuova edizione di Tale e Quale Show sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti, sta d'altrond trovando un nuovo equilibrio, visto il cambio pesante d'assetto in giuria. Se l'asse Panariello-Malgioglio ha confermato il nucleo storico, l'addio di Loretta Goggi dopo anni ha lasciato il posto ad Alessia Marcuzzi, che sta sicuramente prendendo le misure in queste prime puntate, cercando di inserirsi a modo suo nei meccanismi di un programma dalla storia consolidata,