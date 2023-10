Cresce l’intesa tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al GF: “È scattato qualcosa” Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sembra essere giunto a una nuova fase. Dopo aver interpretato insieme una scena cult di Ghost, in un recente confronto i due hanno espresso il desiderio di conoscersi e ripartire da zero: “Siamo simili caratterialmente, è scattato qualcosa”.

A cura di Sara Leombruno

Dall'uscita di Heidi Baci dal Grande Fratello, il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi ha subito un'intensa evoluzione. Fin dall'inizio del programma, i due si sono affermati tra i concorrenti più influenti all'interno della Casa, ma la loro forte personalità li aveva portati spesso a trovarsi in conflitto. Una delle discussioni più accese era nata proprio nel corso dell'ultima puntata del reality, andata in onda giovedì 26 ottobre, quando in un faccia a faccia in studio l'attore aveva accusato in modo provocatorio Luzzi di provare qualcosa per lui. Poi, dopo la fine della diretta, un tentativo di chiarimento voluto da entrambi, fino alla loro interpretazione della scena cult di Ghost, divenuta presto virale sui social.

Il riavvicinamento di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

Se fino a qualche giorno fa l'attrice della soap Vivere aveva accusato Varrese di aver manipolato Heidi Baci, oggi quello tra i due sembra un rapporto del tutto nuovo. O, almeno, questa sarebbe la loro intenzione, come hanno ribadito nel corso di un confronto avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 ottobre. In un momento di relax sul divano in giardino, infatti, i due inquilini hanno passato del tempo insieme, parlando di alcune cose che li accomunano. Il "guru" della Casa, in particolare, ha colto l'occasione per ammettere i suoi sbagli passati nei confronti dell'attrice.

Ci siamo sfogati l'uno sull'altra. A volte ho avuto delle reazioni eccessive, ma il peso di quello che vivevo non era facile. Nelle ultime settimane ho cercato di smorzare questi aspetti, poi magari ci siamo beccati in puntata su certe cose, anche se potevamo evitare. Dall'altra sera in poi per me è cambiato tutto, è scattato qualcosa. Conoscerti mi farebbe molto piacere, anche se piano piano coni nostri tempi.

A quel punto, Luzzi ha precisato: "Non so se c'è molto da conoscere al di là di quello che già percepivi, io sono molto alla giornata. Sono imprevedibile, ma non sono cattiva e non faccio strategie contro nessuno". Varrese, dal canto suo, ha ribadito che i due hanno molte cose in comune, come il carattere focoso e passionale: "Siamo molto simili caratterialmente – ha detto – io a volte mi accaloro mi appassiono, e magari questo mi fa passare dalla pare sbagliata, devo imparare a gestirmi".

Lo sfogo sul rapporto con Giuseppe Garibaldi

Secondo Luzzi, inoltre, un altro aspetto che li accomuna è il forte senso di genitorialità, che secondo lei è il motivo per cui entrambi si sono legati a persone più giovani (Giuseppe Garibaldi, nel caso di Luzzi e Heidi Baci, nel caso di Varrese) all'interno della Casa: "Il fatto è che noi essendo stati così coinvolti dai nostri figli ed essendo abituati a uno scambio co-sensoriale così profondo, inevitabilmente abbiamo ricercato persone molto giovani in questo contesto. Io ho avuto un rapporto quasi materno qui dentro, gliene ho fatte passare tante, come fa una madre con suo figlio. Fino a quando ho dovuto fare i conto con l'evidenza".