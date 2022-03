Cosa significa l’Equazione di Dirac, lo stesso ciondolo a Soleil e Delia ma con una differenza Alex Belli ha regalato a Soleil una targhetta con il simbolo dell’Equazione di Dirac, formula fisica famosa per l’interpretazione romantica che ne è derivata. Aveva regalato la stessa anche a Delia, ma c’è un dettaglio fondamentale che le rende diverse.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terminata ormai l'esperienza al Grande Fratello VIP, per entrambi ora resta un bel ricordo. Alex Belli e Soleil Sorge hanno vissuto un'intensa liason amorosa, si sono resi protagonisti di una ‘chimica artistica‘ che ha appassionato i telespettatori. Ieri l'italo americana ha fatto il suo ingresso in studio e nel ripercorrere la sua avventura nel reality, non poteva mancare la parentesi Alex. Sulla passerella è comparso anche lui, in canottiera e con un gioiello tra le mani: "Mi presento così, come ci siamo conosciuti, e sai perché ho voluto spogliarmi di tutto? Dopo quello che abbiamo vissuto, la cosa più importante è la verità di quello che abbiamo nel nostro cuore". L'attore ha regalato una collana speciale a Soleil, il ciondolo è una targhetta con L'equazione di Dirac, il simbolo degli inguaribili romantici. La stessa che regalò a Delia Duran ma con un significato diverso.

È una formula che mette in equazione matematica quello che siamo stati noi. Quando due individui trovano una connessione telepatica, empatica insieme, anche se successivamente divisi, rimarranno per sempre uniti.

Com'è nata e cos'è l'Equazione di Dirac

Com'è nata l'equazione di Dirac e perché è legata all'amore? Paul Adrien Maurice Dirac, fisico britannico, nel 1928 formulò la sua equazione fatta di simboli e numeri (∂+m)ψ=0 con la seguente motivazione: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma diventano un unico sistema. In altri termini, quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce”. Dirac arrivò così a descrivere l'entanglement quantistico, il fenomeno che vede le particelle rimanere connesse anche se separate da grosse distanze. Attraverso il famoso concetto recitato anche da Alex Belli a Soleil Sorge al Grande Fratello VIP, la formula si è prestata a interpretazioni fantasiose e romantiche, con o senza cuore. Vediamo in che modo differisce anche il significato.

La differenza dei ciondoli di Delia e Soleil

Alex Belli aveva regalato lo stesso ciondolo a sua moglie, Delia Duran, la stessa targhetta con la stessa formula dell'amore. Le due catenine però hanno due significati diversi e l'attore l'ha spiegato con una IG story. Ha aggiunto uno screen di una pagina dedicata al Grande Fratello VIP nel quale si apprende che la targhetta di Delia Duran porta anche un ciondolo a forma di cuore, in segno d'amore. Per Soleil Sorge, invece, uno che non lo prevede, poiché simbolo della semplice connessione, di un'amicizia sincera.