Cosa pensa Ilary Blasi della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026: “I figli fuori di casa sono diversi”

Chanel Totti è una delle concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, in partenza giovedì 12 marzo su Sky Uno. La figlia maggiore di Ilary Blasi e Francesco Totti, ex coniugi, è pronta a mettersi alla prova lontano dalla sua confort zone tra Indonesia, Cina e Giappone, accompagnata dall'amico Filippo Laurino. Ma cosa pensano i genitori della sua prima vera esperienza televisiva?

Ilary Blasi sta per tornare alla conduzione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il 17 marzo, solo qualche giorno più tardi della messa in onda della prima puntata di Pechino Express. La conduttrice tornerà negli studi Mediaset dopo anni in cui era stata sostituita da Alfonso Signorini alla guida del reality. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato cosa pensa della nuova avventura televisiva della figlia Chanel: "Mi ha piacevolmente sorpreso che abbia accettato di farla perché è pigra". Blasi, quindi, non si aspettava che la 18enne fosse pronta per un viaggio del genere, tuttavia è rimasta piacevolmente colpita, soprattutto per il modo in cui ha scelto di affrontarlo: "Ma è così, i figli fuori sono diversi da come li vediamo noi genitori in casa. E lei si è messa in gioco con grinta: mi ha raccontato che è stata un'esperienza meravigliosa, anche se molto faticosa".

Chanel Totti e Filippo Laurino saranno "I Raccomandati" a Pechino Express 2026

A formare la coppia de "I Raccomandati" con Chanel Totti c'è l'amico Filippo Laurino, esattamente il suo opposto, come hanno raccontato nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma: "Ci troviamo perché siamo opposti e abbiamo un buono spirito di adattamento ed equilibrio. Ci siamo sopportati". La stessa 18enne ha ammesso di essere pigra ma di averci messo quanto più impegno possibile per superare questo aspetto della sua personalità: "Mi sono impegnata". Durante il viaggio il cibo è stato un tasto dolente, tanto che spesso è finita col mangiare solamente riso. Se la mamma Ilary Blasi è rimasta piacevolmente colpita dalla figlia, Francesco Totti si è limitato a dirle solamente una frase: "Mio padre mi ha detto solo sii te stessa. Non ho fatto Pechino perchè voglio entrare nel mondo della tv, ma solo per divertimento".