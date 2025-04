video suggerito

Corrado Augias sulla scomparsa di Papa Francesco: "Mi ha addolorato come raramente accade" Corrado Augias, ospite di Otto e mezzo su La7, ha commentato commosso la scomparsa di Papa Francesco. Il giornalista si è detto addolorato: "Difficilmente accade per una figura pubblica".

A cura di Ilaria Costabile

La morte improvvisa di Papa Francesco nella giornata di lunedì 21 aprile ha scosso il mondo intero, ora privo di una figura che in quasi tredici anni di pontificato ha cambiato la Chiesa. A parlare tanto dei cambiamenti, quanto dell'eredità che un pontefice come Bergoglio ha lasciato ai fedeli, e non solo, al tavolo di Otto e Mezzo, accanto a Lilli Gruber, vi è anche Corrado Augias. Il giornalista ha espresso alcune considerazioni in merito alla dipartita del Santo Padre, dicendosi provato per l'accaduto.

Corrado Augias e il dolore per la morte di Papa Francesco

Nella sua carriera da giornalista e saggista, Corrado Augias ha spesse volte trattato temi che riguardassero la fede cristiana, dalla celebre Inchiesta su Gesù, passando per I segreti del Vaticano e altri titoli che danno contezza di come il giornalista abbia toccato nei suoi libri, in maniera approfondita, il tema della religione. Nel rispondere ad una domanda rivoltagli dalla padrona di casa, Lilli Gruber, Augias si sofferma su ciò che ha provato nel sentire la notizia della scomparsa di Bergoglio: "Mi ha addolorato la morte di Francesco, cosa che difficilmente succede per una figura pubblica. Mi ha addolorato come raramente accade".

Quale sarà l'eredità di Papa Francesco, la risposta di Augias

Gruber aveva posto una domanda specifica al suo ospite, chiedendogli quale eredità avesse lasciato un uomo come Papa Francesco. Augias, quindi, risponde ricordando i cambiamenti che ci sono stati in questi anni di pontificato, sottolineando anche alcune difficoltà:

Che eredità ci lascia, irrisolta secondo me, perché lui avrebbe voluto fare di più di quello che poi ha fatto. Tante volte ha cominciato con slancio, con generoso slancio, una campagna, delle dichiarazioni veementi, sorprendenti e poi ha dovuto fermarsi o fare un giro largo rispetto alle resistenze della curia, alcune diocesi, quelle nordamericane per cominciare. Alla sua domanda si risponde quale eredità ci lascia, lo capiremo quando avremo il nuovo Papa.