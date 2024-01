Corona su Fleximan: “Autovelox servono a fare cassa, chi parla di sicurezza stradale fa demagogia” Lo scrittore è intervenuto a “È sempre Cartabianca” schierandosi polemicamente sulla questione degli autovelox e di Fleximan: “Non approvo perché si rischia l’apologia di reato, ma o tappezziamo il paese di autovelox oppure è demagogia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Io non voglio difendere Fleximan, ma…". Anche Mauro Corona si allinea al partito di quelli che sulla questione ha un'idea controcorrente. In particolare, servendosi del personaggio per parlare degli autovelox: "Servono solo per fare cassa ed è così, quanto alla questione della sicurezza stradale è pura demagogia". Lo scrittore, intervenuto nella trasmissione "È sempre Cartabianca" del 30 gennaio, ovviamente prende però le distanze dai criminali che tagliano gli autovelox: "Si rischia apologia di reato, se fossi d'accordo non lo direi comunque".

Le parole di Mauro Corona su Fleximan e gli autovelox

Mauro Corona spiega che già quando erano su Rai3 aveva parlato con il Presidente del Consiglio per risolvere la questione degli autovelox: "Servono solo a fare cassa, le dissi e lei: "Ha ragione Corona".

Nella precedente trasmissione, Cartabianca, ero in contatto con Giorgia Meloni e io dissi che questi autovelox erano solo per fare cassa ed è così. La Meloni mi disse: "Ha ragione Corona". Andatelo a cercare. In quanto alla sicurezza, faccio notare che la demagogia e l'ipocrisia non vanno bene soprattutto – non nella madre o nel padre che perde il figlio – ma nel mio paese ne abbiamo già due, uno all'inizio e uno alla fine del paese. Se io voglio correre, corro quanto voglio e poi rallento quando passo davanti all'autovelox. Allora o tappezziamo il paese di autovelox oppure stiamo zitti. Perché chi vuole correre, corre comunque.

Mauro Corona chiude il blocco dedicato all'argomento con un messaggio per Fleximan, poi tornando sul fatto che chi contrappone come tesi la questione della sicurezza stradale "fa demagogia".

Su Fleximan, io non approvo perché si rischia l'apologia di reato ma la gente che va a lavorare nel mio paese, a Longarone, va giù di multe e non va bene. L'ho chiesto al sindaco di toglierli perché non è giusto. Quanto alla sicurezza è pura demagogia. Mi spiace per chi resta ucciso, ma questa è demagogia.