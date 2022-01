Concorrenti Amici 2021/2022, i nomi di cantanti e ballerini nella nuova classe di allievi Domenica 9 gennaio 2022 torna Amici 21: ecco gli allievi che hanno conquistato il banco del talent show. Tutti sono in corsa verso il Serale, sempre più vicino.

A cura di Giulia Turco

La ventunesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi torna in tv dopo le festività natalizie. Il primo appuntamento del 2022 con il pomeridiano è fissato per domenica 9 gennaio alle 14 su Canale 5. Dopo il successo dell'ultima edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile, prima ballerina a vincere il programma che ora è nel corpo di ballo dei professionisti, nuovi giovani talenti tra cantanti e ballerini si sono presentati nella scuola di Amici per inseguire il loro sogno, nella scuola più famosa d'Italia che ha lanciato artisti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gaia ed Elodie.

I cantanti in gara ad Amici 2021/2022

Alcuni cantanti si sono già conquistati un banco nella scuola di Amici 2021/2022. Nonostante l'emozione delle prime puntate e nonostante la loro età (sono tutti giovanissimi) i ragazzi che sono stati confermati per la categoria cantanti al momento sono undici. Ultima ad entrare per la categoria canto è Sissi che ha incantato tutti con la sua esibizione. Ecco chi sono i cantanti:

Alex (Alessandro Rina) , 21 anni (Cuccarini)

, 21 anni (Cuccarini) Luigi Strangis , 20 anni (Zerbi)

, 20 anni (Zerbi) LDA (Luca D'Alessio) , 18 anni (Zerbi)

, 18 anni (Zerbi) Albe (Alberto La Malfa) , 22 anni (Pettinelli)

, 22 anni (Pettinelli) Nicole Castagna , 21 anni (Zerbi)

, 21 anni (Zerbi) Rea , 18 anni (Zerbi)

, 18 anni (Zerbi) Aisha Maryam , 17 anni (Cuccarini)

, 17 anni (Cuccarini) Elena Manuele, 18 anni (Rudy Zerbi)

18 anni (Rudy Zerbi) Sissi, 22 anni (Cuccarini)

Amici 2021/2022, i nomi dei ballerini

Quest'anno è una strada in salita quella dei ballerini della scuola di Amici. Il livello di preparazione degli allievi è molto alto e la competizione serrata. Alcuni di loro sono entrati sin da subito, per gli altri, la maggior parte in verità, ci sono state sfide e inversioni di rotta che hanno messo a dura prova la loro motivazione. Ecco chi sono i ballerini: