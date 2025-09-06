Come diventare concorrenti de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale5 con Gerry Scotti

Con il successo della nuova edizione de La Ruota della Fortuna, cresce la curiosità del pubblico nei confronti del game show condotto da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui. Il programma sta battendo sistematicamente la concorrenza di Affari Tuoi, in onda su Rai1 con Stefano De Martino.

In ogni puntata i premi in palio sono ricchi: il campione porta a casa l’intera cifra accumulata durante la sfida contro altri due concorrenti, alla quale si aggiunge l’eventuale bottino ottenuto con la Ruota delle Meraviglie. Ma come si fa a diventare concorrenti de La Ruota della Fortuna?

Il form da compilare sul sito Endemol e i casting

Sul sito ufficiale di Endemol Shine Italy, la società che produce il game show, è disponibile un form online da compilare per candidarsi alle selezioni. Si tratta della prima fase del casting, necessaria per individuare i potenziali concorrenti.

Leggi anche Perché Gerry Scotti non ha commentato la vittoria della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Per completare la candidatura è necessario:

compilare il modulo in tutte le sue parti;

allegare due fotografie (una in primo piano e una a figura intera);

fornire il consenso al trattamento dei dati personali.

I candidati che risponderanno maggiormente ai requisiti richiesti saranno ricontattati per un incontro conoscitivo. In caso di esito positivo, entreranno nella lista in attesa della convocazione per partecipare a una puntata.

Le domande a cui devono rispondere gli aspiranti concorrenti

Durante la prima fase di selezione, gli aspiranti concorrenti devono rispondere a una serie di domande obbligatorie che servono a tracciare un primo profilo del candidato. Tra queste:

titolo di studio e professione;

situazione sentimentale ed eventuale presenza di figli;

breve descrizione personale (massimo 200 caratteri).

In seguito, vengono richieste informazioni più dettagliate, tra cui competenze personali e passioni, eventuali partecipazioni ad altri programmi televisivi e come, in caso di vittoria, si intende utilizzare l’eventuale montepremi vinto.

Infine, è necessario dichiarare se si hanno rapporti di parentela con dipendenti Mediaset o Endemol, con ex protagonisti del programma o se si hanno esperienze pregresse nel mondo dello spettacolo. Completata la compilazione del form, sarà la redazione del programma a decidere se contattare o meno il candidato per i casting. Solo in quel caso si potrà capire se esiste reale interesse da parte della produzione.