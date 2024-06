video suggerito

Collegato con Rai1, alle spalle ha Sky Sport in Tv: l'immagine di Tony Damascelli a Notti Europee Nel corso di Notti Europee su Rai1 l'immagine del giornalista collegato da casa diventa un meme che risveglia l'eterna rivalità Rai-Sky nel racconto delle competizioni sportive.

A cura di Andrea Parrella

La televisione è sempre più una questioni di attimi, piccoli frammenti isolati che riescono a restituire un senso molto più ampio di quanto ore di diretta riuscirebbero a fare, o semplicemente lasciano ampio spazio alle interpretazioni. Sono, in buona sostanza, quelli che definiremmo meme e ieri sera, dopo il finale al cardiopalma Italia-Croazia, a Notti Europee se ne è prodotto uno in una maniera del tutto involontaria.

Protagonista è Tony Damascelli che, collegato con il programma notturno condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, ha regalato una piccola perla. Come ha fatto notare Massimo Falcioni su TvBlog, Damascelli non deve aver fatto caso a un dettaglio minimo in senso generale, ma assai rilevante se sei collegato su Rai1: il televisore acceso alle sue spalle era perennemente posizionato sui canali Sky.

L'eterna rivalità tra Rai e Sky

Questo non significa certamente che Damascelli abbia seguito la partita raccontata da Caressa e Bergomi, anziché quella di Rai1 raccontata da Rimedio e Di Gennaro, ma non è nemmeno escluso che sia accaduto. Non sarebbe peraltro un reato, ma è sicuramente un'immagine divertente, sintomo di una rivalità tra Rai e Sky durante le grandi competizioni internazionali calcistiche che va avanti ormai dal 2006, quando Sky per la prima volta acquisì i diritti di trasmissione di Germania 2006, per poi proseguire con tutte le competizioni mondiali degli ultimi 18 anni, così come i campionati europei. Pochi giorni fa qui su Fanpage parlavamo con Fabio Caressa di quanto la concorrenza fosse sentita in quel 2006, il telecronista ci ha parlato di una sensazione di guerriglia e di aver capito che qualcosa fosse accaduto dopo una telefonata con suo padre, che si trovava qui in Italia.

Le parole di Rimedio per Nosotti

Una rivalità, quella tra Rai e Sky, che non significa slealtà, come dimostrato dalle belle parole di Alberto Rimedio in apertura di cronaca ieri sera nei confronti del collega di Sky Marco Nosotti, colpito nei giorni scorsi da un grave lutto familiare.