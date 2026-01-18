Clementino scappa dallo studio di The Voice: tifa Napoli ma volevano indossasse la sciarpa della Juventus

La fede per il Napoli impedisce a Clementino di pagare una penitenza nel corso della seconda puntata di The Voice Kids. Il rapper avrebbe dovuto indossare una sciarpa della Juventus ma, pur di non farlo, ha provato a scappare dallo studio.

Per Clementino quello per il Napoli non è semplice tifo calcistico, ma una vera e propria fede. E nemmeno per un istante questa passione gli consente di cambiare casacca. O, come in questo caso, sciarpa. Durante la seconda puntata di The Voice Kids, andata in onda su Rai1 sabato 17 gennaio, al coach è stato chiesto di pagare una penitenza in modo decisamente originale: indossare una sciarpa della Juventus e gridare “Forza Juve!” per tre volte.

Clementino, pur di non farlo, ha tentato la fuga dallo studio, costringendo la conduttrice Antonella Clerici a rincorrerlo tra le risate del pubblico.

Antonella Clerici rincorre Clementino, ma lui si rifiuta di pagare pegno

Quello tra Clerici e Clementino si è trasformato quasi in uno scontro corpo a corpo, con la conduttrice determinata a bloccare il rapper e lui deciso a divincolarsi pur di evitare di indossare la sciarpa simbolo della squadra che per anni è stata la nemesi di quella del capoluogo campano.

“Una penitenza è una penitenza”, ha provato a esortarlo la conduttrice, senza però ottenere alcun risultato. “Io tifo Napoli, non la metto quella sciarpa”, ha ribattuto Clementino, iniziando poi a intonare l’inno della squadra azzurra.

Dopo essere riuscita a fermarlo per qualche secondo e a fargli indossare forzatamente l’indumento simbolo della Juventus, Clerici è stata infine costretta ad alzare bandiera bianca, permettendo al rapper di non pagare la sua penitenza.

Lo show di Clementino salva anche Rocco Hunt, tifoso della Salernitana

In origine erano due le sciarpe che Clerici aveva fatto entrare nello studio di The Voice Kids: una destinata a Clementino e l’altra a Rocco Hunt. Il tempo speso nel tentativo — rivelatosi inutile — di convincere il primo a pagare pegno ha però consentito anche a Rocco Hunt di evitare la penitenza. A differenza di Clementino, il rapper salernitano tifa per la Salernitana, squadra simbolo della città in cui è cresciuto.