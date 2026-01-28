Caterina Balivo: “Come è possibile che alcuni napoletani tifino Juventus. Avete dei problemi?”

Caterina Balivo tifa Napoli. La conduttrice de La volta buona ha sempre manifestato la sua fede calcistica. In queste ore sta girando un video pubblicato da Spazio Napoli che sta facendo storcere il naso ai tifosi juventini originari di Napoli. La conduttrice, con un pizzico di ironia, sostiene di essere rimasta sbalordita dopo avere incontrato in aereo alcuni napoletani tifosi della Juventus.

Caterina Balivo parla dei napoletani che tifano Juventus

Caterina Balivo si è recata a Torino per assistere alla partita Juventus – Napoli che si è conclusa 3 – 0. Nel corso di un'intervista ha dichiarato: "Perché ho detto di essere tifosa del Napoli per fede innata? Ma come fai a nascere a Napoli e tifare per un'altra squadra. Io me lo sono chiesta". Quindi ha raccontato un aneddoto. La conduttrice ha incontrato in aereo alcuni napoletani che si recavano alla partita ma non per tifare per il Napoli, ma per sostenere la Juve. È rimasta sbalordita e ha chiesto loro che problemi avessero:

Quando ho preso l'aereo da Roma per andare a Torino c'erano tanti juventini, che erano anche napoletani. E io ho detto: "Ma come è possibile che succeda questa cosa? Avete dei problemi?". Loro mi hanno guardato un po' stupiti che gliel'avessi chiesto. Ma davvero, mi chiedo come si fa. Eppure succede.

Caterina Balivo tifosa del Napoli per "fede innata"

Caterina Balivo tifa Napoli da sempre. Ha sostenuto spesso pubblicamente la sua squadra del cuore e, come molti tifosi fanno, soffre e gioisce insieme ai suoi campioni. In passato, ad esempio, è capitato che condividesse sui social il suo dispiacere e le sue lacrime quando il Napoli è uscito dalla Champions League. E ha gioito per la vittoria dello scudetto e per i successi della squadra. La sua frase, che in queste ore sta facendo storcere il naso ad alcuni tifosi juventini residenti a Napoli, va inquadrata in questo contesto. Come tutti i tifosi, non contempla che si possa sostenere un'altra squadra.