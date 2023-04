Napoli fuori dalla Champions League, le lacrime di Caterina Balivo: “Notte amara” La partita Napoli – Milan, finita 1-1, ha segnato l’uscita dalla Champions League degli azzurri di Spalletti e il passaggio in semifinale della squadra di Pioli. Le lacrime di Caterina Balivo.

A cura di Daniela Seclì

Nella partita dei quarti di finale di Champions League, disputata martedì 18 aprile, si è interrotto il sogno del Napoli. Il risultato di 1-1, ha garantito al Milan il passaggio in semifinale. La squadra di Stefano Pioli, infatti, partiva in vantaggio grazie alla vittoria (1-0) registrata all'andata. L'uscita di scena del Napoli ha, comprensibilmente, deluso i tifosi. Tra loro anche Caterina Balivo, che non ha nascosto le sue lacrime.

La delusione di Caterina Balivo per il Napoli fuori dalla Champions

Caterina Balivo ha pubblicato sui suoi profili social un video che la ritrae in lacrime, poco dopo la fine della partita di Champions League Napoli – Milan. Negli ultimi istanti del match, il pareggio messo a segno da Victor Osimhen aveva riacceso le speranze degli azzurri e dei tifosi. Sarebbe bastato solo un altro gol per riaprire la partita. Ma il Milan ha avuto la meglio. La conduttrice ha accolto il verdetto del campo in lacrime: "Notte, però una amara notte. Grazie ragazzi ci vogliamo bene". Quindi ha aggiunto:

Che dispiacere questa uscita dalla Champions! Dopo il primo quarto d’ora iniziale speravo in qualcosa di più, Meret reattivo, Kvara meno, Osi troppo tardi, ora pensiamo allo scudetto! Forza Napoli Sempre.

Caterina Balivo tifosa del Napoli, la promessa in caso di scudetto

Caterina Balivo, da tifosa sfegatata del Napoli, attende ora la vittoria dello scudetto da parte degli azzurri di Spalletti. Ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi…a ruota libera, ha fatto una promessa: "Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza. Questo Napoli è impressionante! Che bello vedere all’opera Osimhen e Kvaratskhelia, sostenuti dal grandissimo lavoro di tutta la squadra! Un gruppo fantastico, senza limiti! Avanti sempre a testa alta!".