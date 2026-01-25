Serie A
Juventus-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Conte ha solo 6 giocatori di movimento in panchina

La diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

25 Gennaio 2026 17:00
Ultimo agg. 17:46
La diretta live della partita Juventus-Napoli per la 22ª giornata di Serie A. Spalletti si affida sempre a Yildiz in attacco, Conte con Hojlund ma in piena emergenza assenze. Diretta TV su DAZN e Sky e streaming su DAZN e Sky Go.

17:45

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Il Napoli arriva a questa partita dopo aver pareggiato in Champions in casa del Copenaghen nonostante l'uomo in più. Un pari che rende a dir poco complicata la qualificazione all'ultimo turno, ma non impossibile. In campionato invece la squadra di Conte è riuscita a vincere 1-0 contro il Sassuolo mettendo fine a una serie di risultati non proprio positivi fatta di tre pareggi consecutivi.

17:30

Come arriva la Juventus a questa partita

La Juventus arriva a questa partita dopo aver conquistato matematicamente almeno i playoff di Champions League per l'accesso agli ottavi battendo 2-0 il Benfica. In campionato invece i bianconeri sono reduci dal ko di Cagliari che ha rallentato il cammino della Vecchia Signora verso le zone alte della classifica.

17:13

Napoli decimato, con la Juve non ci sono nemmeno Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi

Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi non faranno parte del match contro la Juventus. Il portiere ha riportato un risentimento muscolare nell'immediata vigilia della partita, al suo posto va Meret tra i pali. Mazzocchi indisponibile per affaticamento muscolare. Conte si ritrova con appena 6 calciatori di movimento, di cui due presi dalla Primavera (Prisco, De Chiara). Beukema, Olivera, Giovane e Lukaku (che ha pochi minuti per essere rientrato da poco dopo l'infortunio) le alternative.

17:04

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

Le scelte di Spalletti e Conte per le formazioni ufficiali di Juventus e Napoli:

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Conte.

17:00

Dove vedere Juventus-Napoli di Serie A in TV e streaming

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati sull'app di DAZN disponibile su smart tv. Inoltre, sempre brevio abbonamento, il match dell'Allianz Stadium sarà visibile anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). In streaming, oltre all'app DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, Juventus-Napoli sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.

