Juventus-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Conte ha solo 6 giocatori di movimento in panchina

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati sull'app di DAZN disponibile su smart tv. Inoltre, sempre brevio abbonamento, il match dell'Allianz Stadium sarà visibile anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). In streaming, oltre all'app DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, Juventus-Napoli sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.