Claudio Lippi dà del primate a un ragazzo italo-brasiliano in diretta da “A ruota libera” Nello studio di “A Ruota libera”, la trasmissione della domenica condotta da Francesca Fialdini, Claudio Lippi interagisce con una persona in studio con dei capelli in stile ‘afro’: “È sempre un essere umano? Non è un primate?”.

È stato un pomeriggio da dimenticare per la Rai. Dopo la gaffe di Vittorio Sgarbi è arrivata quella di Claudio Lippi. Nello studio di "A Ruota libera", la trasmissione della domenica condotta da Francesca Fialdini, Claudio Lippi interagisce con una persona in studio con dei capelli in stile ‘afro'. "È italiano?", chiede Claudio Lippi. "Per metà brasiliano", spiega la conduttrice. "Ah, ecco perché".

La gaffe di Claudio Lippi

Claudio Lippi ha dato del primate a un ragazzo con i capelli in stile ‘afro'. Quella che voleva essere una battuta innocente, si è trasformato in un insulto razzista, che Francesca Fialdini ha cercato di stemperare il più possibile, togliendo la parola a Claudio Lippi e passando a parlare d'altro:

E’ italiano? Ah, è per metà brasiliano. Ecco perché. Diciamo, che sta sempre dal latop umano, cioè è un essere umano. Non è un primate.

Il ragazzo in studio ha assistito sconcertato.

La battuta su Cristiano Malgioglio

Poco dopo, un'altra parla parlando della differenza tra maternità e paternità: "Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre chiesto. Almeno nascevo Malgioglio! Ma niente, neanche quello". In quel caso, Claudio Lippi faceva riferimento al fatto di non lavorare più perché fa una televisione troppo educata, a differenza di chi, come Cristiano Malgioglio, è ben più appariscente. Nella giornata di ieri, sono circolate le notizie delle sue lamentele circa il fatto che non lavora più come una volta in televisione. Ma se arrivano certe "vongole" linguistiche, non c'è da sorprendersi.

L'intervista a Repubblica

In una intervista a La Repubblica, Claudio Lippi ha lamentato il fatto di non lavorare più come prima: "Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute".