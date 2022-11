Claudia eliminata ad Amici22, Maria De Filippi: “Non continuare qui, non significa niente” Nella puntata di domenica 20 novembre di Amici, si svolge una sfida immediata di ballo, a seguito della quale è Claudia a dover lasciare la scuola.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata pomeridiana di domenica 20 novembre di Amici 22, la proposta di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano di far sfidare gli ultimi allievi in classifica dopo le esibizioni è stata rigettata dalla produzione, che però ha concesso ai coach di usufruire comunque della possibilità di far sfidare ballerini e cantanti, dando la possibilità a nuovi talenti di poter entrare nella scuola. Ed è così che Claudia ha dovuto abbandonare il suo banco, dopo che la maestra Celentano ed Emanuel Lo hanno deciso di farla scontrare con una nuova ballerina.

Il verdetto dopo la sfida immediata

La ragazza che si è esibita nella sfida immediata contro Claudia è Isobel, una giovanissima ballerina australiana, che ha attirato l'attenzione della maestra Celentano e del maestro di modern, è stata giudicata nella sua performance da Francesca Bernabini, direttrice di una delle più importanti riviste di danza, che ha valutato anche l'esibizione di Claudia. Dopo aver fatto ballare entrambe, arriva il verdetto:

Vedo una distonia tra la parte inferiore e superiore del tuo corpo Claudia, sei chiusa, guardi per terra, devi far uscire la tua danza. Isobel, invece, sei sporca, devi pulire bene i movimenti, ma in te vedo maggiori possibilità.

Il saluto di Claudia

Ad entrare nella scuola di Amici, quindi, è Isobel, con Claudia che è costretta a lasciare il talent. Maria De Filippi, quindi, le si avvicina chiedendole: "Ieri avevi tanta paura, era per questo?", la ragazza risponde dispiaciuta: "Avevo paura di affrontare alcune cose che devo affrontare uscendo da qui". La conduttrice, quindi, cercando di tirarle su il morale le dice: "Non fare Amici non significa niente, te lo giuro", non troppo convinta la ballerina annuisce e si volta per poi salutare i suoi ex compagni d'avventura, durante l'abbraccio con gli altri allievi, Maria aggiunge: "Claudia è una ragazza molto particolare, introversa, chiusissima, pian di sentimenti a volte contrastanti".