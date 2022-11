Claudia Bentrovato riabbraccia l’ex Samuele Barbetta ad Amici 22 e scoppia in lacrime Claudia Bentrovato nel pomeridiano di Amici 22 oggi ha incontrato il suo ex Samuele Barbetta, ospite della puntata. Dopo essersi esibita, lo ha abbracciato e non è riuscita a trattenere le lacrime. “Sono stati insieme per tanti anni e si vogliono ancora tanto bene” ha commentato Maria De Filippi.

A cura di Gaia Martino

Per la sfida improvvisazione nel pomeridiano di Amici oggi, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Samuele Barbetta, ex allievo scelto per la prova dimostrativa. "Due anni fa mi colpì molto, lo trovo particolare, creativo, fantasioso. E con lui iniziai a giocare con l'improvvisazione" ha spiegato la conduttrice. Oltre ad essere un ballerino di talento, Samuele Barbetta è anche l'ex fidanzato di Claudia Bentrovato, allieva dell'edizione. Proprio lei si è candidata per partecipare alla prova e dopo aver ballato, ha chiesto di poter abbracciare l'ospite. Tra le sue braccia non ha trattenuto le lacrime.

L'abbraccio tra Claudia Bentrovato e Samuele Barbetta

Dopo aver ballato sulle note di "Sogna ragazzo sogna" improvvisando con un girasole ed una valigia, Claudia Bentrovato è apparsa dispiaciuta per la decisione di Giulia Pauselli di premiare Maddalena e Ludovica. La ballerina ha così chiesto di poter abbracciare il suo ex, Samuele Barbetta: non appena lo ha stretto tra le sue braccia, è scoppiata in lacrime. "Sono stati insieme per tanti anni. Si sono lasciati ma si vogliono ancora tanto bene" ha commentato Maria De Filippi prima di proporre ai due ballerini di danzare insieme. La loro esibizione si è conclusa con un tenero bacio sulla fronte.

La storia d'amore tra Claudia Bentrovato e Samuele Barbetta

La storia tra Claudia Bentrovato e Samuele Barbetta risale proprio ai tempi della partecipazione del ballerino al talent show. Nella casetta di Amici l'ex allievo raccontò dell'amore che provava per la ballerina non nascondendo la paura di perderla. Nonostante la loro storia sia giunta al capolinea, per motivi mai resi pubblici, un profondo legame d'affetto continua a tenerli uniti. Nel corso di una delle ultime puntate di Amici 22 andate in onda, Samuele mostrò la sua vicinanza alla ballerina in corsa verso il Serale condividendo una IG story con l'emoticon di un cuore.