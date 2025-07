Ciro Petrone commenta la fuga di Marco da Temptation Island, anche lui corse verso la fidanzata e diventò virale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Raffaelli come Ciro Petrone. Durante l'ultima puntata di Temptation Island 2025, andata in onda mercoledì 23 luglio su Canale 5, il fidanzato è fuggito dal suo villaggio e ha corso lungo la spiaggia per raggiungere la compagna Denise Rossi, inseguito dai cameraman che cercavano di fermarlo. Una scena iconica che ha subito ricordato la corsa di Ciro Petrone nell'edizione del 2019: violò le regole mosso da gelosia nei confronti della fidanzata Federica Caputo.

Il commento di Ciro Petrone sulla fuga da Marco dal villaggio dei fidanzati

Ciro Petrone ha seguito l'ultima puntata di Temptation Island e non ha potuto fare a meno di commentare il comportamento di Marco Raffaelli. Il ragazzo ha visto alcuni video di Denise sempre più vicina al single Flavio Ubirti, che aveva dichiarato: "Ho una cosa dentro di me che mi tiene sempre triste, come se non avessi più motivo per gioire. Credo che Marco non sappia cosa vuol dire amare". Dopo aver sentito le frasi della fidanzata, il ragazzo è uscito dal capanno e ha iniziato a correre sulla spiaggia in direzione del villaggio delle fidanzate. La produzione lo ha seguito ed è riuscito a fermarlo. Con una storia su Instagram, l'ex protagonista Ciro ha commentato l'accaduto: ha condiviso un'immagine della fuga di Marco accompagnata da alcune faccine che si coprono il volto con le mani, in segno di disapprovazione.

L'iconica fuga di Ciro Petrone dal villaggio di Temptation Island nel 2019

Il comportamento di Marco Raffaelli ha subito ricordato quello di Ciro Petrone, protagonista dell'edizione 2019 di Temptation Island Vip. Anche il ragazzo, preso dalla gelosia nei confronti della fidanzata Federica Caputo, aveva superato le barriere tra un villaggio e l'altro ed era corso sulla spiaggia nel disperato tentativo di raggiungerla. Il video del momento aveva fatto in breve il giro dei social ed era diventato virale. Dopo il gesto dell'ex concorrente del GF, la coppia era stata eliminata per aver violato le regole.