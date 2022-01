Ciao 2021, le canzoni dello show che celebra l’Italia in Russia: anche una parodia di Squid Game Ciao 2021, lo show satirico russo registrato completamente in italiano torna la sera del 1 gennaio 2022 in onda per il secondo anno consecutivo: ecco la scaletta delle canzoni.

Dopo il grande successo di Ciao 2020, torna lo spettacolo russo che celebra e parodia la canzone italiana degli anni '80. Ciao 2021 andrà in onda sul Primo Canale della rete russa alle 22.30 locali – quindi le 20.30 italiane – il gennaio 2022. A condurre lo show parodia c'è sempre Giovanni Urganti, il personaggio alter ego inventato dall'autore comico Ivan Urgant. Nel corso dello show, è prevista anche una parodia di Squid Game, la serie Netflix dei record. Partecipano allo show anche i comici attori che hanno lavorato già a Ciao 2020: Allegra Michele (Alla Mikheeva) e poi Matteo Crustaldi (Mitya Khrustaljov), Alessandro Gudini (Alexandr Gudkov), Giulia Peresildi (Julia Peresild), Valentino Gallo detto Wylsakom (Valentin Petukhov), Massimo Galcini (Maksim Galkin).

Lo show Ciao 2021: come funziona

Ciao 2021, lo show satirico russo registrato completamente in italiano torna in onda per il secondo anno di seguito. Il Festival Musicale di Capodanno organizzato in seno al late show Evening Urgant, condotto appunto da Ivan Urgant, è stato registrato dal 4 al 9 dicembre. Ci aspettiamo anche questa volta canzoni, coreografie e parodie dal sapore retro e un po' cringe.

Ciao 2021: la scaletta delle canzoni

Ecco la lista degli ospiti e la scaletta delle canzoni di Ciao 2021. Come di consueto, gli artisti russi saranno presentati con nomi d'arte. Tra le possibili conoscenze al pubblico italiano, Manizha, che ha rappresentato la Russia agli Eurovision Song Contest. Tornano anche le stelle dello scorso anno, i Cream Soda e Galibri e Mavini che canteranno la canzone "Federico Fellini".

Manigi – Manizha, Russian Woman, 2021

Crema della soda – Cream Soda – Darò fuoco, 2021

Amore e Sergio Brunello – Lyube (gruppo) e Sergej Burunov (attore), E il fiume scorre, 2021

Anna e Anatolio Zozzi – Anita Tsoj (Il quinto oceano, 2021) e Anatolij Tsoj (Nella testa, 2021), Squid Game

Bionda Morta – Dead Blonde – Boy on nine, 2021

Lucia Ciabatta – Ljusja Čebotina, Your kiss, 2021

Giovanni Demetrio – Vanja Dmitrienko – 36 6, 2021

Galibri e Mavini – Galibri & Mavik – Federico Fellini, 2021

Dario Giaracci – Eldar Giarakhov –I’m in the moment, 2021

Habibi – Khabib, Lampone, 2021

La Boda – Svetlana Loboda – Introduced, 2021

Valerio Leonci – Valerij Leontjev – Casanova, 2016

Lola – Lolita (& Costa Lacoste) – Differently, 2021

Vincenzo Marlini – Slava Marlow, Bruci come il fuoco, 2021

Valerio Melazzi – Valery Meladze – Amato, 2021

Mia Michela & Eva Pollini – My Michelle & Jeva Pol’na – Winter in the Heart, 2021

Vasco Vaculecci e Gaga Rini – Basta e Polina Gagarina – Voce, 2016