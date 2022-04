Christian Stefanelli dopo Amici 21 è stato scelto per ballare in Vaticano Christian Stefanelli dopo l’eliminazione da Amici 21 è stato scelto per ballare ad un prestigioso evento nella Città del Vaticano: il video dell’esibizione.

A cura di Gaia Martino

Anche Christian Stefanelli dopo Amici di Maria De Filippi sta percorrendo la sua strada verso il successo. Il ballerino eliminato nella seconda puntata del serale del talent show, è stato chiamato a svolgere un lavoro importante per un evento prestigioso nella Città del Vaticano organizzato da Federprofessional, l’associazione che sostiene i valori dei liberi professionisti. Attraverso il suo profilo Instagram l'ex allievo sta documentando l'emozionante esperienza, mentre su Twitter i fan del giovane stanno commentando e esprimendo tutto il loro orgoglio.

L'esibizione di Christian Stefanelli in Vaticano

Christian Stefanelli sta lavorando in queste ore ad un evento prestigioso che si sta svolgendo nella Città del Vaticano organizzato da Federprofessional che presenta e promuove il nuovo Manifesto, "Ethic New Deal: un Futuro Sostenibile per i Professionisti". L'ex allievo di Amici si è già esibito in sala, un vero e proprio "primo palco" per lui dopo aver calcato quello del talent show, con altri ballerini. È possibile seguire l'evento anche in diretta streaming e così migliaia di fan sono presenti alla conferenza "da remoto" per non perdersi le performance del ballerino: hanno ripreso e pubblicato su Twitter il video della sua prima esibizione al Vaticano. La sorella, Alexia Stefanelli, sta documentando e aggiornando i fan riguardo la scaletta: ha svelato che la seconda esibizione sarà eseguita su un palco di vetro.

Il percorso di Christian Stefanelli ad Amici21

Si è presentato ad Amici e poche settimane dopo il suo ingresso era già in punizione per il troppo disordine lasciato in casetta. Il percorso di Christian Stefanelli è stato segnato da diversi episodi: a dicembre fu costretto a fermarsi per via di alcuni problemi fisici, poi ha sofferto molto quando il suo amico ed ex allievo Mattia fu costretto a lasciare la scuola per infortunio. L'ex giovane del talent show di Maria De Filippi, allievo di Raimondo Todaro molto amato dalle fan del programma, è stato eliminato alla fine del secondo Serale, perdendo al ballottaggio contro Crytical. Oggi è stato scelto per ballare ad un evento nella città del Vaticano.