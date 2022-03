Il serale di Amici 2022, stasera la seconda puntata: anticipazioni e eliminati

A seguito del grande successo dello scorso anno, il trio di giudici formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Colors è stato riconfermato. Una giuria che ha dimostrato di avere competenze non solo nel mondo della musica, ma anche della danza. Ricordiamo, infatti, che il conduttore di "Stasera tutto è possibile" è stato in passato un allievo della scuola di Cinecittà proprio come ballerino, mentre il principe ha vinto un'edizione di Ballando con le Stelle e si è dilettato anche in veste di cantante. A questo si aggiunge la vittoria da parte di Stash del talent show di Maria De Filippi. Un parterre eterogeneo, quindi, che garantisce non solo un occhio critico, ma anche una buona dose di intrattenimento e sintonia.