Christian e Mattia di nuovo insieme dopo Amici: “Quanto mi sei mancato fratello” Nella scuola di Amici21 avevano stretto un legame speciale, dopo più di un mese Christian e Mattia si sono rincontrati: il video del caloroso abbraccio.

A cura di Gaia Martino

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli finalmente si sono rivisti dopo Amici. L'allievo che prima del Serale ha dovuto abbandonare la scuola del talent show a causa di un infortunio ha riabbracciato il suo amico dopo la sua eliminazione ed ha condiviso l'incontro sul suo profilo Tik Tok. Dopo aver superato sfide, aver condiviso ore insieme in sala prove, paure e tormenti, fu dura per loro separarsi: "Non ce la faccio qui senza di te" aveva detto Christian tra le lacrime alla notizia di dover salutare il suo amico che lo rassicurò: "Ci vediamo fuori". La promessa è stata mantenuta, i due ex allievi finalmente si sono riabbracciati.

Christian e Mattia si riabbracciano dopo Amici

"Quanto mi sei mancato fratello mio" scrive Mattia Zenzola su Tik Tok a corredo di un emozionante video che riprende i due amici riabbracciarsi calorosamente sulle note della canzone Brividi di Blanco e Mahmood. I due ex allievi si sono finalmente rincontrati dopo l'eliminazione di Christian avvenuta nel secondo appuntamento del Serale, sabato scorso. Prima l'abbraccio, poi il saluto con i pugnetti: finalmente si sono ritrovati. Oltre il video, i due ballerini hanno pubblicato anche diversi selfie. "Finalmente insieme" è la didascalia al post, commentato anche da Raimondo Todaro, l'insegnante di ballo: "La felicità in una foto".

L'amicizia tra Christian e Mattia ad Amici21

Il percorso condiviso ad Amici21 di Christian e Mattia è stato interrotto a febbraio quando, a poche settimane dal Serale, Mattia è stato costretto ad abbandonare la Scuola a causa di una lesione alla caviglia. Dopo tante settimane trascorse nell'attesa di guarire, per l'allievo purtroppo non c'era nulla da fare se non stare a riposo. Non fu facile abbandonare la Casetta ma non meno doloroso il dover salutare il suo amico Christian al quale però fece una promessa: "Ci vediamo fuori". Si sono sempre supportati in sala prove, hanno vissuto l'avventura nella Scuola di Amici come due grandi amici e il loro legame non è svanito con la lontananza. Si dissero un ciao tra le lacrime e con un abbraccio, lo stesso in cui si sono stretti di nuovo ora una volta fuori entrambi.