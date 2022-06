Christi Paul lascia la CNN: “Qualcuna mi sostituirà, ma nessuno crescerà i miei figli al posto mio” La conduttrice Christi Paul ha annunciato la sua decisione di lasciare la CNN dopo quasi nove anni alla conduzione dei programmi mattutini dell’emittente televisiva. Commossa, ha spiegato di voler tornare dalla famiglia in Ohio: “Faccio parte delle Grandi Dimissioni”.

A cura di Elisabetta Murina

Christi Paul ha detto addio alla CNN. La conduttrice, presenza fissa per quasi nove anni nei programmi mattutini della rete americana, ha lasciato la conduzione del notiziari. Ad annunciarlo lei stessa durante la diretta di domenica 26 giugno, quando commossa ha detto: "Faccio parte delle Grande Dimissioni".

L'addio di Christi Paul alla CNN

Christi Paul, alla fine della puntata di domenica 26 giugno, ha annunciato commossa il suo addio alla CNN. La conduttrice ha deciso di tornare in Ohio dalla sua famiglia, il marito e le tre figlie, dalla quale è stata lontana durante il periodo della pandemia:

Tornando al 2020, mio marito ha avuto il Covid ed è stato davvero male per tre settimane e mezzo e ci sono stati momenti in cui ho pensato che sarei stata una mamma single, specialmente quando l'hanno portato al pronto soccorso. E, come successo a molti di voi, io non ho visto i miei genitori per un anno. Sono stanca e non posso essere chi ho bisogno di essere per la mia famiglia. Ho bisogno di essere presente per la mia famiglia.

La Paul aveva informato l'emittente televisiva delle sue intenzioni già a gennaio e ha spiegato che il prossimo fine settimana, via Instagram, annuncerà quale sarà il suo nuovo lavoro. Tanti i messaggi di affetto e in bocca al lupo ricevuti, in particolar modo da colleghi che l'hanno affiancata e incoraggiata in questi mesi. "Qualcuna altra si siederà al mio posto, ma nessun altra sarà la madre dei miei figli", ha concluso la conduttrice ringraziando tutti.

Il percorso di Christi Paul alla CNN

Christi Paul, nata e cresciuta in Ohio, è entrata a far parte della CNN nel 2003. Inizialmente ha condotto il programma Morning Express con Robin Meade, per poi diventare una presenta fissa del sabato e della domenica mattina con il programma New Day. É stata il volto del notiziario mattutino per 9 anni, al fianco di Boris Sanchez. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Peter Wurm e insieme hanno avuto tra figlie. Nel corso della sua carriera, anche qualche vittoria nel mondo dei concorsi di bellezza.