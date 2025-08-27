Chiude Famiglie d’Italia, Flavio Insinna dispiaciuto: “Non siamo riusciti a fare ascolti alti, ce l’abbiamo messa tutta”

Flavio Insinna ha annunciato che il programma di La7 Famiglie d’Italia non avrà la seconda edizione. Il conduttore ha ammesso di essere dispiaciuto. Su X ha spiegato i motivi della chiusura.

Flavio Insinna ha annunciato la chiusura del suo programma, Famiglie d'Italia in onda su La7. Non ci sarà la seconda edizione. Il conduttore ha confidato di essere dispiaciuto perché si è trovato benissimo con la sua squadra e sperava di poter tornare a lavorare con loro. Il motivo della mancata riconferma è legato agli ascolti bassi. Presto rivedremo il conduttore e attore nel programma Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Chiude Famiglie d'Italia, il dispiacere di Flavio Insinna

Flavio Insinna, in una serie di post pubblicati su X, si è congedato dal pubblico di Famiglie d'Italia. Il conduttore, per cominciare, ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito il programma, che lo hanno vissuto come concorrenti o come luogo di lavoro. Ha ringraziato La7, gli autori e i collaboratori di tutti i reparti. Quindi ha annunciato che la seconda edizione non si farà: "Purtroppo, parlo a titolo personale, il programma non avrà una seconda stagione. Peccato (parlo sempre a titolo personale)". Sperava di poter ritrovare la sua squadra di lavoro e ripartire tutti insieme per regalare agli spettatori una nuova stagione, ma non sarà possibile.

Il motivo della mancata riconferma

Flavio Insinna ha anche spiegato il motivo che ha portato alla decisione di non rinnovare il programma Famiglie d'Italia, fermandone la messa in onda: "Purtroppo non siamo riusciti a fare ascolti alti e mi dispiace perché ce l'abbiamo messa tutta. Veramente". Tra i commenti, il dispiacere delle tante persone che avevano apprezzato la trasmissione di La7 e speravano in nuove puntate. Intanto, Flavio Insinna è atteso su Rai1 dove parteciperà alla nuova edizione di Tale e Quale Show. L'attore e conduttore, dunque, si cimenterà con le imitazioni nella trasmissione di Carlo Conti e il prossimo capitolo della sua carriera è tutto da scrivere.