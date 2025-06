video suggerito

Chi è Valerio Da Piacenza che ha chiamato Balivo a La volta buona: la voce identica all'omonimo che chiamò Vianello nel 1997 Un uomo che si è presentato come Valerio da Piacenza ha telefonato in diretta nel programma La volta buona di Caterina Balivo e ha inscenato una protesta. Nel 1997, Valerio da Piacenza chiamò Raimondo Vianello e Miriana Trevisan a Pressing. Oltre a essersi presentati con lo stesso nome e la stessa città di provenienza, i due uomini hanno una voce straordinariamente simile.

A cura di Daniela Seclì

Chi è Valerio da Piacenza, l'uomo che ha telefonato in diretta a La volta buona per protestare per i bambini che muoiono di fame e sete e paragonare il Governo alle cucurbitacee? Una cosa è certa. La sua voce è straordinariamente simile a un altro Valerio da Piacenza che fu protagonista di una telefonata surreale nel programma Pressing con Raimondo Vianello e Miriana Trevisan.

Valerio da Piacenza, la telefonata a Pressing nel 1997

Grazie a un video pubblicato da Marco Salaris, conosciuto su X come "Lallero" è possibile confrontare la telefonata arrivata a Caterina Balivo, con un'altra telefonata rientrata di diritto tra i momenti più surreali della televisione italiana. Correva l'anno 1997, Raimondo Vianello conduceva Pressing insieme a Miriana Trevisan. Era la puntata del 25 maggio. Il conduttore, dopo avere introdotto il momento dedicato al gioco dell'allenatore, ricevette la telefonata di uno spettatore che si era candidato per giocare. Un uomo con una voce sconsolata disse: "Sono Valerio e chiamo da Piacenza". Pronta la battuta di Raimondo Vianello: "Mica è una colpa". L'uomo replicò:

Ha ragione, mi deve scusare, sono stato preso un po' all'improvviso. Non me l'aspettavo proprio. Se sono contento? Beh insomma, con il suo aiuto e quello della sua carissima collega spero proprio di sì.

Raimondo Vianello, divertito, fece la sua domanda al concorrente che replicò: "La verità sta nel mezzo. Se devo dirle una risposta, sta nel mezzo la verità. Vorrei un aiuto". Vianello rispose colpo su colpo: "Vuole dire tutte e tre le risposte? Lei dica qualcosa". Quando Miriana Trevisan gli annunciò di aver vinto un viaggio per due persone, lui replicò: "Ma io non le credo proprio. Viaggio dove? Roma – Bangkok, allora lo regalo a mia figlia". Disse anche di avere 45 anni. E Vianello lo salutò: "Se vuole tornare a dormire faccia pure". Insomma, la voce sembra simile a quella dell'uomo che ha chiamato Caterina Balivo. Anche lui si è presentato come Valerio da Piacenza.

La telefonata di protesta a La volta buona

Valerio da Piacenza ha telefonato a La volta buona, nel corso della puntata trasmessa martedì 17 giugno, rifiutandosi di giocare e inscenando una protesta a favore dei bambini che muoiono di fame e di sete: "C'è gente che ha fame e ha sete. Le cucurbitacee al Governo possono dare acqua. I bambini no, si dissetano con le lacrime delle madri. Io non voglio essere complice di questa cosa che veramente mi sconvolge". Caterina Balivo, sebbene con gentilezza, ha sottolineato come abbia tolto la possibilità a un altro spettatore di giocare.