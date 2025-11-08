Chi è Stefano Rizzati, concorrente di Affari Tuoi: oggi tatuatore, perse un dito dopo il morso di un ragno violino

Ad Affari Tuoi la storia di Stefano Rizzati, originario di Pontemaodino, piccola frazione di Codigoro, accompagnato dalla moglie Simona. Ex artigiano del vetro, oggi tatuatore, ha cambiato la sua vita dopo il morso di un ragno violino che lo ha costretto all’amputazione di un dito durante il periodo del Covid: “Da lì è stata la svolta. La mia passione per il disegno l’ho dovuta convertire nei tatuaggi, che amo fare agli altri e non a me”.

Stefano Rizzati ha così riassunto la sua storia. dopo aver preso il pacco numero 9 con la Regione Emilia Romagna: "Nasco come artigiano, ho sempre disegnato e lavorato il vetro, poi dopo un pizzicotto di un ragnetto durante il Covid mi ha costretto all'amputazione di un dito e da lì è stata la svolta. La mia passione per il disegno l'ho dovuta convertire nei tatuaggi, che amo fare agli altri e non a me". Sua moglie Simona invece si occupa "di quello che rimane dell'attività in vetreria", organizzandogli le giornate lavorative. Sono insieme dal 1998 e hanno una figlia di nome Evita.

La storia di Stefano Rizzati: da artigiano a tatuatore dopo il morso di un ragno violino

Barba lunga, sguardo deciso e una storia personale che non è passata inosservata, oggi di professione fa il tatuatore e il suo studio Ixilon Tattoo, in via Milano a Codigoro. Prima di dedicarsi all’arte sulla pelle, però, la sua vita era segnata dal vetro: per anni ha lavorato come artigiano vetraio, mestiere che gli ha permesso di affinare il gusto per il disegno e la precisione del tratto. Il cambiamento di carriera è arrivato in modo inatteso, dopo un doloroso episodio: il morso di un ragno violino lo ha costretto a subire l’amputazione di un dito, evento che lo ha spinto a reinventarsi. E così, dal vetro alla pelle, Rizzati ha trasformato una difficoltà in un nuovo inizio, trovando nei tatuaggi la sua nuova forma d’arte.