Chi è Claudio Roma al Grande Fratello 2023, i problemi con la legge e la rinascita Claudio Roma è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023/24. Ha 34 anni, è nato in Riviera Romagnola, ha studiato veterinaria ma ora fa l’imprenditore nel mondo del wellness. Al reality è stato presentato da Alfonso Signorini come un ex spacciatore. Ecco tutti i retroscena sulla sua vita e sul suo passato.

Claudio Roma è tra i concorrenti del Grande Fratello 2023/24 che hanno suscitato più curiosità sin dalla sua presentazione. Viene dalla Riviera Romagnola e si è laureato in veterinaria, anche se nella vita ha poi preso una strada diversa. Quando era adolescente ha commesso diversi errori: Alfonso Signorini, infatti, lo ha presentato come un "ex spacciatore", cosa che ha fatto innervosire non poco il romagnolo. Ha 34 anni, è del segno dei pesci ed è un imprenditore nel campo wellness.

Chi è Claudio Roma, imprenditore nel mondo del wellness

Claudio Roma ha 34 anni, è nato in Riviera Romagnola, e anche se ha studiato per diventare un veterinario attualmente fa l'imprenditore nel mondo del wellness, è infatti il proprietario del centro fitness 20’ training lab a Roma, in via Terni, di cui ha annunciato da poco l'apertura sul suo profilo Instagram. Il ragazzo è molto legato alla sua famiglia, che l'ha aiutato a superare alcuni momenti difficili che ha vissuto da adolescente.

La storia di Claudio Roma al Gf: gli errori da adolescente

Nella sua vita, Claudio ha vissuto un periodo traumatico che risale a quando aveva 16 anni. "A quell'età qualche strada sbagliata è facile prenderla, e io l'ho presa – ha detto nel suo video di presentazione – quel momento lì è stato il più basso della mia vita. Quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare un'altra persona, perché era l'ultima cosa che i miei genitori si meritavano da me. Ho pagato caro, ho fatto i servizi sociali e volontariato con malati terminali in un ospizio. Mi ha cambiato tanto". Alfonso Signorini ha poi chiarito cosa avesse fatto di così grave, presentandolo come un ex spacciatore. Nonostante il suo passato, Claudio è molto legato ai suoi genitori, che si definiscono fieri di lui al di là di tutti gli errori.

Claudio Roma è single: nessuna fidanzata sui social

Come confermato da lui stesso, Claudio Roma è single. Si definisce un amatore delle donne: "La ragazza giusta per me non so se è nata, se esiste o non esiste. Ma la continuo a cercare", ha detto. Attenderemo, dunque, di capire se potrà trovarla all'interno della casa del Grande Fratello.