Che Tempo Che Fa manda in onda le tre interviste speciali fatte al Papa Il cambio programmazione della NOVE: puntata speciale di Che Tempo Che Fa con le tre esclusive interviste fatte negli ultimi anni.

Questa sera, il NOVE modifica la sua programmazione per dedicare l'intera serata alla memoria di Papa Francesco. Dalle 20:30, il canale del gruppo Warner Bros. Discovery trasmetterà una serie di speciali, tra cui le tre interviste che il Pontefice ha rilasciato a Fabio Fazio negli anni di Che Tempo Che Fa. speciali che vedranno protagonista il Pontefice recentemente scomparso.

La programmazione completa della serata

La serata si aprirà alle 20:30 con "I Grandi Papi – Francesco il Papa della Rivoluzione", una produzione Discovery Italia, Officina della Comunicazione e Vatican Media, realizzata in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Lo speciale ripercorrerà i momenti più significativi del pontificato di Bergoglio, dalla sua elezione fino ai giorni nostri, sottolineando la sua natura di Pontefice del cambiamento e la sua straordinaria forza comunicativa, perfettamente calata nel linguaggio della modernità.

Al centro della serata le interviste di Fabio Fazio

Al centro della serata, come annunciato dai canali ufficiali, Che tempo che Fa in ricordo di Papa Francesco con le tre interviste esclusive fatte negli ultimi anni da Fabio Fazio. Dopo le interviste realizzate dal conduttore di Che Tempo Che Fa, la serata in ricordo del Santo Padre si concluderà con "Conversazione con Francesco su Vizi e Virtù", un'approfondita riflessione del Santo Padre con don Marco Pozza, cappellano del carcere "Due Palazzi" di Padova, sui temi fondanti della dottrina cattolica che riguardano il senso dell'esistenza di ciascuno. La decisione del NOVE di modificare la propria programmazione si inserisce nel quadro generale di cambiamenti dei palinsesti televisivi seguiti alla notizia della scomparsa del Pontefice. Tutti i principali network hanno inevitabilmente scelto di cambiare la propria programmazione per coprire la notiiza della scomparsa del Pontefice.