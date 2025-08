Chanel Totti verso Ballando con le Stelle 2025, cosa emerge sull’accordo per il cachet

Si sta formando il cast di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che vede VIP del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport italiano, accompagnati da ballerini professionisti, sfidarsi a suon di passi di danza. Oltre agli annunci ufficiali arrivati dal canale social ufficiale del programma, circolano diverse indiscrezioni circa i presunti prossimi concorrenti dell'edizione 2025. In particolare, si parla di un debutto in pista di Chanel Totti, figli di Ilary Blasi e Francesco Totti che ha compiuto 18 anni lo scorso maggio. La giovanissima, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, sarebbe stata invitata a entrare a far parte del cast: attualmente si starebbe lavorando al suo cachet.

Mancherebbe l'accordo sul cachet

È Deianira Marzano a rivelare l'interesse di Milly Carlucci per Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La fresca 18enne sarebbe stata invitata a entrare nel cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, ma l'accordo sul cachet sarebbe ancora lontano. Il compenso richiesto dalla giovane influencer sarebbe "considerevole", aggiunge alla notizia TvBlog, per questo motivo la trattativa sarebbe ancora in corso. L'influencer del pettegolezzo online fa sapere che, qualora la proposta della Rai dovesse soddisfare la sua richiesta, "allora accetterà".

I nomi già confermati per la nuova edizione

Maurizio Ferrini è stato il primo nome annunciato dal profilo social di Ballando con le stelle. L'attore, conosciuto con il suo personaggio La signora Coriandoli, è nel cast della prossima edizione del talent. La sfida vedrà anche altri personaggi celebri dello spettacolo italiano, come Andrea Delogu, annunciata una settimana fa, Rosa Chemical e Marcella Bella, i cui video sono spuntati fuori nelle ultime ore. Mancano i restanti protagonisti della prossima edizione del talent di Milly Carlucci che torna in tv a partire da settembre. Nel cast anche i ballerini veterani dello show che affiancheranno i VIP: tra questi Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Carlo Aloia, Giovanni Pernice.