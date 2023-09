“C’ha la panza de’fori!”, il momento surreale durante Affari Tuoi Imprevisto incredibile durante la trasmissione condotta da Amadeus: gli spettatori hanno assistito a un momento surreale che ha portato alla sospensione temporanea della registrazione. Il conduttore: “Non taglio niente, si vedrà tutto”.

Quando si è chiamati ad assistere a un programma televisivo come pubblico in studio, è bene considerare un abito comodo, ma soprattutto che non lasci niente "fuori". Quello che è successo durante la trasmissione Affari Tuoi condotta da Amadeus, nella puntata del 27 settembre, ha del surreale. Una camicia sbottonata ha attirato l'attenzione dell'assistente di studio che è intervenuto per fermare la registrazione: "C'ha la panza de'fori!".

Cosa è successo

Durante la registrazione di Affari Tuoi, un assistente di studio è stato costretto a fermare la registrazione perché un signore tra il pubblico aveva la camicia sbottonata: "Si vede la pancia de fori", ha dichiarato ad Amadeus che ha subito approfittato della cosa per creare una gag e promettere poi verso la telecamere: "Non taglio niente! Voi vedrete tutto questo". Così è stato, infatti e questa promessa ha reso la puntata di questa sera decisamente memorabile.

Amadeus ha improvvisato e ha scherzato con il pubblico

Al rientro dallo stacco pubblicitario, il pubblico a casa ha potuto vedere come Amadeus abbia capitalizzato questo "infortunio". L'uomo tra il pubblico con la camicia sbottonata si chiama Enrico, così Amadeus scherza con lui e lo invita a mettersi comodo e a non sentirsi osservato più di tanto.

Stai sereno adesso, stai tranquillo, non è che ti devi fare tutta la puntata dritto così. Se dovesse cedere di nuovo il bottone della camicia, l'unica che può essere preoccupata è la signora che si trova di fianco. Se le parte un bottone, parte un proiettile.

Da quando è cominciato, Affari Tuoi è tornato macinando grandi ascolti. Il merito è ovviamente di Amadeus che è in grado da sempre di trasformare situazioni inaspettate in momenti di grande ilarità. Qualora ce ne fosse ancora bisogno, è stata l'ennesima dimostrazione di quanto sia probabilmente il migliore conduttore televisivo in questo momento.