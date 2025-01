video suggerito

C'è posta per te, Annamaria non parla con le figlie da 4 anni: "Dovevo accudire mia madre, eravate in buone mani" Nella puntata di sabato 18 gennaio di C'è posta per te, Annamaria cerca di ricucire il rapporto con le due figlie Samantha e Tatiana. Le ragazze l'accusano di averle abbandonate.

Nella puntata di C'è posta per te in onda sabato 18 gennaio, Annamaria prova a risanare il legame con le figlie Tatiana e Samantha, con cui non ha rapporti da quattro anni. La donna aveva lasciato la Lombardia per la Calabria in modo accudire la madre malata, quello che doveva essere un periodo temporaneo è diventata una scelta definitiva. Annamaria non è più tornata a casa senza avvisare le sue due figlie.

Annamaria: "Ho ragionato da figlia non da madre"

Quando i genitori di Annamaria si sono ammalati, la donna ha scelto di lasciare il marito e le figlie di 20 e 25 anni per prendersi cura di loro. "Che vuoi che sia, è successo" è stata questa frase del marito, pronunciata dopo avergli comunicato che la madre era morta, l'ultimo tassello che ha spinto Annamaria a separarsi il marito. Non torna più a Milano e l'ultima volta che sente le sue figlie è nel 2021, quando le rinfacciano di non essere una buona madre perché le ha abbandonate. Negli studi di C'è posta per te, chiarisce:

Volevo solo dirvi che quando è stata male mia mamma ho dovuto fare una scelta perché sono figlia unica. Ho ragionato da figlia, non da mamma. È dura la cosa lo so, ma io avevo anche un padre ammalato. Mi sono trovata in una situazione più grande di me. Siete sempre nel mio cuore, giorno e notte. Mi sono ritrovata da sola, cercavo un supporto anche da parte vostra. Facendo la scelta di rimanere lì sapevo che eravate in buone mani, con vostro padre. Sono qui per dirvi che mi mancate tantissimo, siete la mia vita. Chiedo di lasciarci alle spalle questo, abbiamo un'opportunità.

Tatiana e Samantha alla madre: "Dovevamo essere una priorità per te"

"Noi la chiamavamo, poi quando abbiamo smesso di farlo neanche lei non ha fatto sforzi – spiegano Tatiana e Samantha – Noi dovevamo essere la priorità e il punto di appoggio. Non puoi sparire per quattro anni". La sorella maggiore aggiunge: "Ero spaccata a metà, ho sempre cercato un dialogo e una spiegazione" E la minore: "È arrivata la rassegnazione, c'è ancora tanta rabbia però". Le due chiudono la busta perché non hanno intenzione, al momento, di confrontarsi con la madre.