Caterina Balivo torna alla conduzione dopo due anni, il passaggio dalla Rai a TV8 Dopo l’addio a Detto Fatto nel 2020, Caterina Balivo torna in tv come conduttrice di “Chi vuole sposare mia mamma?”, il nuovo dating show in onda prossimamente su Tv8. Un progetto inedito e romantico, che racconta il viaggio di mamme single alla ricerca di una nuova occasione in amore.

A cura di Elisabetta Murina

"Sì, lo voglio!". Così ha risposto Caterina Balivo quando le hanno proposto la conduzione di Chi vuole sposare mia mamma?, il nuovo dating show in onda prossimamente su Tv8. Un dating show rivoluzionario e romantico, che segna il ritorno in tv della conduttrice dopo due anni di lontananza, da quando nel 2020 ha passato il testimone di Detto Fatto a Bianca Guaccero.

Caterina Balivo alla conduzione di un nuovo dating show su Tv8

Caterina Balivo ha accettato la sfida ed è pronta a rimettersi in gioco come conduttrice. Sono passati due anni dall'ultima volta che i telespettatori l'hanno vista sul piccolo schermo in questo ruolo. Fino al 2020, infatti, è stata la padrona di casa dello show di Rai1 Detto Fatto, nel quale poi è stata sostituita da Bianca Guaccero.

Ora l'ex conduttrice Rai ha deciso di mettersi di nuovo alla prova, con un progetto che le piace e le permette di sperimentare, come lei stessa ha raccontato sia sui social che durante la presentazione del programma. Si tratta di un dating show con protagoniste delle mamme single, che cercano una seconda possibilità in amore, aiutate dai figli. E questo è uno dei motivi che hanno spinto Caterina Balivo ad accettare:

Ho risposto decisa "sì lo voglio" appena mi hanno proposto la conduzione perché che i figli siano protagonisti della vita sentimentale delle mamme mi ha molto incuriosita. Quando si cresce e per varie ragioni la tua famiglia non è più unita, ognuno reagisce in maniera diversa ma tutti hanno lo stesso obiettivo, quello di vedere felice la loro mamma che è una sola, sempre. E poi avevo voglia di sperimentare nuovi progetti e trovo che questo “dating” sia inedito proprio per il confronto mamma figlio/a.

Come funziona "Chi vuole sposare mia mamma?"

Il programma, in onda prossimamente su TV8 e prodotto da Blu Yazmine, è una specie di dating show per mamme single che cercano una seconda chance in amore, accompagnate dai propri figli. Le protagoniste sono quindi loro, con il passato che hanno vissuto e pronte a mettersi in gioco in un nuovo viaggio alla ricerca dell'amore. Ad accompagnarle Caterina Balivo, in un percorso fatto di incontri, emozioni e anche divertimento.