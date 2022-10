Caso Bellavia, parlano gli psichiatri: “GfVip specchio di una società indifferente e ignorante”

Il tema della depressione è entrato prepotentemente nella narrazione del Grande Fratello Vip 7, ma nel modo sbagliato. La Societa Italiana di Psichiatria, a pochi giorni dalla Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il prossimo 10 ottobre, commenta quello che è successo a Marco Bellavia e al caso che ha portato alle squalifiche di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci: "È lo specchio di una società indifferente che dimostra anche grave ignoranza”.

Dopo aver mostrato le sue fragilità, Marco Bellavia è stato bullizzato dal gruppo all'interno della casa più spiata d'Italia. La Società Italiana di Psichiatria stigmatizza questi comportamenti: "Non solo indifferenza ma anche grave ignoranza, emblema di quello che succede molto diffusamente nella realtà e specchio della nostra società che stigmatizza le malattie mentali. Una lacuna gravissima se si considera che nel nostro paese sono ben 4 milioni le persone con disagio psichico”. Le parole dei co-presidenti della società Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda sono durissime:

Come sempre ciò che riguarda la salute e l’equilibrio mentale è visto come qualcosa di astratto, aleatorio e impalpabile, per cui non si comprende e si tende a non credere al grave e complesso disagio che si cela dietro a un disturbo psichico.