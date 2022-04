Carmen Di Pietro urla terrorizzata, Nicolas Vaporidis: “Non strillare, sembra che ti sei ammazzata” Attimi di terrore all’Isola dei famosi. I naufraghi hanno sentito urlare Carmen Di Pietro e hanno temuto che le fosse successo qualcosa di grave. La showgirl, tuttavia, aveva solo visto una lucertola sulla spalla di Marco Senise: ecco il video.

Sembrava un pomeriggio come tanti all'Isola dei famosi, quando l'urlo di Carmen Di Pietro ha squarciato il silenzio. Ma andiamo con ordine. Nicolas Vaporidis stava cercando di convincere Marco Senise, a sforzarsi di fare un po' di più e di aiutare il gruppo. Poi il grido.

La lucertola spaventa Carmen Di Pietro

Nicolas Vaporidis stava invitando Marco Senise a seguire l'esempio di Carmen Di Pietro: "Carmen non faceva niente. È stata redarguita non in modo carino da Jeremias e dagli altri. Ha capito al volo. Ha l'età tua, sta qui da un mese e non si ferma un attimo. Se non ti va di pescare, prendi i paguri o aiuta chi pesca, prendi la legna. C'è una catena". Marco stava replicando quando si è sentito l'urlo animalesco di Carmen, diretto proprio verso Senise. Il naufrago ha gettato uno sguardo terrorizzato alle sue spalle, non capendo cosa stesse accadendo. Poi, scuotendosi ha visto un animaletto che fuggiva via. Si trattava semplicemente di una lucertola sulla sua spalla.

La reazione di Nicolas Vaporidis

Alcuni naufraghi si sono spaventati davanti alla reazione di Carmen Di Pietro, temendo che le fosse successo qualcosa di grave. Nicolas Vaporidis l'ha rimproverata:

"Non fare queste cose. Non strillare così. Uno pensa che ti sei ammazzata, che ti sei tagliata una gamba con il machete. È una lucertola Carmen, non è un dinosauro".

In confessionale, citando proverbi a caso, Di Pietro ha assicurato che la prossima volta che si imbatterà in una lucertola, tenterà di tenere a bada la paura e il volume della sua voce: