Carmen Di Pietro lascia la presa e cade, spavento in studio all’Isola dei Famosi

All'Isola dei Famosi la fisicità è elemento indispensabile per i naufraghi, che al netto del contesto leggero e scherzo, si misurano con delle prove di resistenza che possono rivelarsi insidiose. Durante la puntata del reality del 9 maggio, Carmen Di Pietro è stata protagonista di un incidente apparentemente molto rischioso, che fortunatamente non ha portato conseguenze. Una caduta da circa tre metri d'altezza, quelli dell'ostacolo da superare durante la prova, attutita dalla rete di protezione e un po' di fortuna.

Al momento della caduta della naufraga sulla sabbia c'è stato un attimo di paura in studio, visto l'impatto che pareva inizialmente scomposto. Come se nulla fosse accaduto, invece, Carmen Di Pietro non ha battuto ciglio e ha continuato la prova, decisamente faticosa, che poi non è riuscita a vincere. Nei secondi successivi le espressioni preoccupate di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, oltre a un attimo di incertezza di Ilary Blasi, che provava a rendersi conto della situazione. Arrivata al traguardo esausta, poco dopo la sfidante Maria Laura, a Carmen Di Pietro è stato subito chiesto se tutto andasse bene, con risposta per fortuna positiva.

Svolta nel rapporto con il figlio Alessandro

Nella stessa puntata Carmen Di Pietro ha finalmente "benedetto" l'avvicinamento di suo figlio Alessandro a Maria Laura. Ormai il rapporto morboso tra mamma e figlio era diventato una costante di questa edizione del reality hondureño, con la showgirl che non lasciava il giovane libero di viversi questa esperienza a 360°. A mettere ancora di più alla prova questo rapporto che rischia di vacillare ogni giorno che passa, è stato l'arrivo di tre nuove concorrenti pronte a vivere pienamente l'Isola e inserite nel meccanismo delle possibili fiamme. Chissà che nelle prossime settimane non cambi davvero qualcosa nel rapporto tra mamma e figlio che in effetti ha declinato a suo modo i quasi 50 giorni trascorsi dai naufraghi sull'isola fino a questo momento.