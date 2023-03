Caos a Domenica In, il cast di Mare Fuori al posto di Fabio Concato: ecco cosa è successo Imprevisto a Domenica In, con Mara Venier che annuncia l’ingresso di Fabio Concato ma dietro lo schermo ci sono i protagonisti di Mare Fuori, in attesa del loro turno. Una scena cult già impacchettata per diventare meme: vi raccontiamo cosa è successo in studio.

A cura di Andrea Parrella

Se c'è una conduttrice che ha fatto dell'imprevisto un marchio di fabbrica, quella è Mara Venier. La sua Domenica In è un salotto informale in cui regna un caos controllato, gestito alla perfezione dalla conduttrice, un contesto in cui si cerca molto l'effetto di rimbalzo sui social che rende alcuni momenti di imprevisto dei veri e propri meme.

Imprevisto con il cast di Mare Fuori a Domenica In

Un esempio? Quello che è accaduto nella puntata di domenica 5 marzo, ricchissima di ospiti tra cui il cast di Mare Fuori e Fabio Concato. Proprio nel susseguirsi di questi due blocchi si è prodotto un fraintendimento tecnico che ha generato un momento di imbarazzo in studio. È successo quando Mara Venier ha annunciato proprio l'ingresso di Fabio Concato in studio, dirigendosi verso il grande schermo alle sue spalle, che solitamente si apre per accogliere gli ospiti. Sebbene sulla schermata comparisse effettivamente il nome di Fabio Concato, all'apertura di sipario Mara Venier si è trovata davanti i protagonisti del cast di Mare Fuori, previsti subito dopo Concato e lì in attesa che arrivasse il loro turno.

Mara Venier colta di sorpresa, cosa è successo

Mara Venier, rendendosi conto dell'incidente, inizia a ridere, prima di girarsi e andare ad accogliere Fabio Concato da un altro ingresso. Da quanto apprendiamo, l'incomprensione nasce dal fatto che lo schermo dietro cui i ragazzi di Mare Fuori attendevano di poter entrare in studio non si sarebbe dovuto aprire e Concato, come effettivamente è accaduto, sarebbe dovuto entrare in studio da un altro ingresso, inquadrato una volta seduto. Poco male e nessun imbarazzo, si dirà, dato che Mara Venier non si è lasciato cogliere impreparata e ha risolto ogni imbarazzo esaltando il bello il della diretta.

Il successo di Mare Fuori è ormai inarrestabile e tutti i programmi Tv vogliono accaparrarsi i protagonisti della serie, che nelle scorse ore sono finiti ospiti persino a C'è Posta per Te. Non poteva mancare il salotto di Domenica In, dove un nutrito numero di protagonisti si è concesso alle domande di un gruppo di adolescenti ospiti in studio e alla fine c'è stato spazio anche per il nipote di Mara Venier: "In tanti anni di Domenica In non mi aveva mai chiesto di venire in studio. Oggi è qua solo per voi".