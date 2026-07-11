Cambia la programmazione Rai per la morte di Peppino Di Capri: varia anche la prima serata

La Rai rende omaggio a Peppino di Capri modificando il palinsesto: speciale di Techetechetè nel pomeriggio e in prima serata su Rai 2 il film tv Champagne – Peppino di Capri.

Una scena del film "Champagne – Peppino di Capri"

A seguito della morte di Peppino Di Capri la Rai ha scelto di cambiare la programmazione di un pezzo del suo palinsesto. Il cantante, scomparso oggi, sabato 11 luglio all'età di 86 anni, a seguito di una lunga malattia, verrà ricordato con due appuntamenti speciali. La Rai, infatti, ha deciso di affidare il ricordo dell'autore di Champagne e Roberta a una puntata speciale di Techetechetè che andrà in onda su Rai 1 alle 17.55, in cui si ripercorreranno i momenti principali della vita artistica del musicista. Ma cambia anche il palinsesto della prima serata di Rai 2, dove, a partire dalle 21.20, verrà trasmessa la fiction "Champagne – Peppino di Capri".

Techetechetè è uno delle trasmissioni cult di questi ultimi anni della Rai. Grazie al vastissimo archivio delle Teche Rai, la televisione pubblica trasmette puntate tematiche pescando a piena mani dai tantissime programmi: ci sono monografie di artisti, ma anche serate dedicate a programmi o a temi particolari. In questa occasione la puntata sarà dedicata a uno degli artisti che hanno segnato la musica italiana e a cui, nel 2023, venne reso omaggio nel programma di punta della Rai. Al Festival di Sanremo 2023 Amadeus volle dare il Premio alla carriera a un artista che vantava 15 partecipazione sul palco dell'Ariston con due vittorie: con "Un grande amore e niente più" nel 1973 e con "Non lo faccio più" nel 1976. A Peppino Di Capri fu dedicata un Techetechetè speciale il 25 luglio 2019 per festeggiare gli 80 anni del cantante: il titolo era "Gli 80 anni di Peppino Di Capri".

Peppino Di Capri al Festival di Sanremo – ph Marco Piraccini via Getty Images

In prima serata su Rai 2, invece, andrà in onda "Champagne – Peppino di Capri", un film per la tv firmato da Cinzia TH Torrini. La regista ripercorre la vita di Giuseppe Faiella – vero nome dell'artista -, partendo dalle sue prime esibizioni, quelle da bambino nel 1943, passando per i primi successi, fino alla vittoria del Festival di Sanremo 1973. Alcune delle scene di questo film sono state girate nella vera villa di Peppino Di Capri, per ricreare con la massima fedeltà le atmosfere degli anni '60 e '70, come ha raccontato anche Marisa Laurito a Fanpage, ricordando l'artista. Tra gli interpreti del film ci sono Francesco del Gaudio, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale, Antonia Truppo, Gianluca di Gennaro, Pio Stellaccio e Arturo Scognamiglio.