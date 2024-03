Bugo: “Con Morgan a Sanremo perché volevo aiutarlo, lo avevo invitato perché era in difficoltà” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Bugo torna a raccontare quanto accaduto a Sanremo 2020 quando, sul palco dell’Ariston, Morgan modificò in diretta tv il testo della canzone in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

“Sono stanco. Non riesco ancora a liberarmi dai brutti pensieri. È stato molto doloroso, spero di risolvere il prima possibile”, così Bugo ricorda quanto accaduto con Morgan a Sanremo 2020 a 4 anni di distanza da quel momento. La vicenda è finita in tribunale e proprio in queste settimane i due, insieme ai rispettivi avvocati, si sono ritrovati a scontrarsi faccia a faccia. Bugo racconta che sono in corso due differenti tipi di procedimenti, uno civile e uno penale:

Mi ha ferito vedere una mia canzone storpiata e tutto quello che è successo dopo. Ci sono due cause in corso. Una è civile, intentata dagli autori e che riguarda proprio il cambio del testo. Poi c’è quella penale che riguarda le offese che nelle settimane successiva Morgan mi ha rivolto in modo continuativo. Quando sono sceso da quel palco, un pezzo di me è rimasto lì. Per fortuna hai una moglie fantastica, due figli meravigliosi e la musica che mi salverà. Ero stato io a volere Morgan su quel palco, pensavo che quella canzone fosse perfetta con la sua voce. In cuor mio pensavo anche di aiutarlo perché sapevo che aveva avuto delle difficoltà. Lui sa anche che lo avevo aiutato, pensavo di fare una bella cosa.

Bugo: “Mi ero già reso conto che con Morgan non c’era intesa”

Bugo sostiene che non ci sarebbero stati liti dietro le quinte con Morgan – come emerso in un primo momento attraverso una serie di indiscrezioni – ma che già prima di arrivare a Sanremo si sarebbe reso conto che quel legame professionale rischiava di incrinarsi:

Sono arrivato al Festival e volevo far bene, era il mio primo Festival ed ero carico. Poi non so cos’è successo, su un palco tanto importante, di fronte a tante persone. Per di più lo avevo invitato io. Non c’erano stati screzi prima di Sanremo ma in quei mesi mi ero reso conto che l’intesa che avevo sognato forse non c’era. Non ci sono episodi specifici ma qualcosa deve essersi rotto. Ancora adesso non mi spiego come siamo arrivati a quella serata che tutti conosciamo. Sto ancora male a vedere le foto, per me è tremendo.

Bugo: “Con Morgan non ci siamo più sentiti”

“È stato un cataclisma, uno shock”, prosegue l’artista, per poi raccontare di avere atteso che terminasse la serata di Sanremo per potersi scusare con il conduttore Amadeus: “All’inizio non ho dato in escandescenza sul palco ma mi ero reso conto che stava cambiando il testo e mi stava insultando. Ho deciso di uscire perché non potevo rimanere sul palco con una canzone storpiata, per di più mentre mi insultava. Non ho pensato alle conseguenze, volevo solo andare via nel rispetto anche del festival. È un dolore di cui faccio fatica a liberarmi. Mi sono sentito mentalmente schiacciato dalle conseguenze mediatiche di quanto accaduto. Non ci si è resi conto che lì c’era una persona che voleva fare bene e che è dovuta andare via. Ho aspettato che finisse la serata per scusarmi con Amadeus perché ero responsabile di un progetto, di un’idea, e non mi piacciono le buffonate”. Infine, rivela di non avere mai più sentito il collega: “Con Morgan non ci siamo più sentiti e non credo ce ne sia bisogno”.