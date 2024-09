video suggerito

Bruno Barbieri torna con 4 Hotel: "Gli albergatori avevano paura di raccontarsi, ora sanno che vincono tutti" Bruno Barbieri torna da domenica 8 settembre alle 21.15 con 4 Hotel su Sky Uno e in streaming su Now.

Da domenica 8 settembre alle 21.15 torna 4 Hotel su Sky Uno e in streaming su Now. Al timone del programma Bruno Barbieri che, in occasione della conferenza stampa, anticipa che per la nuova stagione si sposterà dal sud della Sardegna per poi passare da Cagliari, Genova, lago di Bolsena, riviera del Brenta, Napoli, Valdobbiadene e Trentino. Barbieri si dice soddisfatto della trasmissione e di come l'hotellerie italiana stia cambiando molto ma sostiene che "siamo ancora agli inizi".

Bruno Barbieri: "Prima gli albergatori avevano paura di raccontarsi"

"Stiamo ottenendo i risultati che volevamo ottenere quando abbiamo iniziato a lavorare a questo programma – ammette Barbieri – considerando che l'hotellerie italiana sta cambiando molto, anche se siamo ancora agli inizi". Il conduttore spiega che inizialmente gli albergatori avevano paura di raccontarsi ma con il tempo le cose sono cambiate e adesso puntano solo a vincere: "È chiaro che vincono tutti anche grazie alla pubblicità che ne deriva, anche quando viene commesso qualche errore da bacchettare".

Bruno Barbieri sul futuro del settore

Bruno Barbieri si esprime sul futuro del settore. Per il conduttore la sostenibilità è l'unica via percorribile: "Con 4 hotel abbiamo iniziato una crociata, in alcune stanze abbiamo raccolto fino a 70, 80 pezzi di plastica. L'albergatore ha finalmente capito che è il momento di cambiare perché, dopotutto, se tutti lottiamo per un pianeta più sostenibile staremo meglio tutti". Barbieri è convinto che con il passare del tempo funzioneranno di più alberghi piccoli, "boutique hotel": "Meno camere e ancora più attenzione ai dettagli e alle esigenze dei clienti che vengono coccolati in una maniera completamente diversa". Barbieri sostiene che i viaggiatori siano sempre più precisi e che non indugino più di tanto nel lasciare una recensione negativa e il suo consiglio è di essere sempre onesti.